Halmstad vände och vann mot BK Häcken - Nilsson Säfqvist hjälte

Häcken stod för en utklassning senast när Göteborgslaget körde över IFK Norrköping med 5-0 i måndags. Under lördagen var det Halmstads tur att gästa Bravida Arena, som i sin tur kom i från en 2-1-förlust mot Degerfors - och det skulle vara gästerna som fick den bästa starten på matchen.

Efter 14 minuter spelat fick 19-årige vänsterbacken Kristoffer Lund bollen på handen i eget straffområde och domaren tilldelade gästerna straff. Fram till straffpunkten klev Marcus Antonsson som sköt bollen mitt i mål till 1-0 Halmstad. Peter Abrahamsson i Häcken-målet var på straffen men kunde inte hålla den utanför målet, utan istället gjorde Antonsson sitt första allsvenska mål sedan den 4 juli i år.

Men sedan skulle Häcken vända snabbt innan den första halvleken var över. Jasse Touminen höll sig framme på en passning från Patrik Wålemark och satte 1-1 i den 41:a minuten, och i den 44:e minuter gjorde Leo Bengtsson 2-1 på passning från Kristoffer Lund. Målet innebär att Bengtsson nu gjort mål i tre allsvenska macher i rad.

Med timmen spelad kom Halmstad tillbaka in i matchen, dock. Vänsterbacken Andreas Bengtsson levererade ett högklassigt inlägg in i Häckens straffområde, som Sadat Karim fick stå omarkerad på vid den bortre stolpen. Karim gjorde inga misstag, utan stångade in 2-2-målet i öppet mål.

Sedan var det Halmstads tur att fullända en vändning. För efter en tilltrasslad situation i Häckens straffområde, där Halmstad måttat avslut två gånger utan framgång, nådde bollen fram till Emil Tot Wikström som dunkade in 3-2-målet till Halmstad från nära håll. För andra gången i matchen var Halmstad därmed i ledning på Bravida.

Häcken forcerade kraftigt i slutet. De hade en boll i mål som dömdes bort för offside. Dessutom stod Malkolm Nilsson Säfqvist för ett par högklassiga räddningar, som säkrade segern för HBK. Målvakten firade rejält när domare Adam Ladebäck blåste i visslan och matchen var över.

Halmstad lyfter nu till säker mark i tabellen, från negativ kvalplats till tolfteplats.

Startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Carlsson, Toivio, Hammar, Lund - Wålemark, Friberg, Berggren, Bengtsson - Jeremejeff, Touminen.

Halmstad: Nilsson - Boakye, Johansson, Baffo, Bengtsson - Lundevall, Al-Ammari, Allansson, Kroon - Karim, Antonsson.