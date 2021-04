Halmstads BK 2021: "Ett av allsvenskans bästa mittbackspar"

Placering 2020: Etta i superettan.

Nyförvärv: Phil Ofosu-Ayeh (b, klubblös), Amir Al-Ammari (mf, Jönköpings Södra), Marcus Antonsson (fw, Malmö FF, lån).

Förluster: Oliver Hintsa (fw, Falkenbergs FF), Andreas Hadenius (b, klubb ej klar), Gabriel Wallentin (b, Skövde AIK, lån), Jacob Olsson (b, Ängelholms FF), Isac Harrysson (mf, klubb ej klar), Alhassan Kamara (fw, IFK Värnamo).

FÖRSÄSONGEN

Halmstads BK avslutade fjolåret med nio raka segrar i superettan, men har i år blandat och gett under försäsongen. Först blev det två segrar mot IFK Värnamo (3-1) och Falkenbergs FF (4-2) och sedan två kryss mot IFK Göteborg (1-1) och Varbergs Bois (3-3). Därefter gick det tungt med en poäng på tre matcher i svenska cupen. HBK föll mot Gais (0-2), kryssade mot Västerås SK (0-0) och föll mot Malmö FF (1-4). HBK har därmed inte vunnit sedan den 30 januari, då det i de senaste träningsmatcherna även blivit tre raka kryss mot Landskrona Bois (1-1), Helsingborgs IF (0-0) och Kalmar FF (0-0). HBK har resultatraden 2-6-2 under försäsongen och därmed är formen ett frågetecken inför den allsvenska premiären.



NYCKELSPELARNA

HBK:s tydligaste nyckelspelare i fjol var mittbackarna Andreas Johansson, 39, och Joseph Baffo, 28. Duon var en stor anledning till att HBK endast släppte in 18 mål på 30 seriematcher i fjol och kommer att bli väldigt viktig för bollklubben i år när tuffare motstånd väntar i allsvenskan. Johansson har dessutom stor rutin från spel i allsvenskan och var en av seriens bästa under många år i IFK Norrköping. Baffo är i sin tur tillbaka i fullt slag efter skadeproblem och visade i fjol att han var alldeles för bra för spel i superettan. HBK har ett av allsvenskans bästa mittbackspar i sitt lag. Givetvis blir även inlånade anfallaren Marcus Antonsson en nyckelspelare. Han behöver få igång målskyttet igen och vara ett hot mot alla lag om HBK ska klara nytt kontrakt.



HBK är känt för att ha en fin akademi som är bra på att ta fram lovande spelare. Två egna produkter som kan blomma ut i allsvenskan i år är Erik Ahlstrand, 19, och Emil Tot Wikström, 21. Ahlstrand är en talangfull innermittfältare som lär få stort förtroende även i år, men den som möjligen kommer lysa klarast är vänsteryttern Tot Wikström. 21-åringen, som i år gör sin första allsvenska säsong, varvade under hösten i fjol upp rejält med sex mål och tre assist på de 14 sista matcherna i superettan. Han är snabb, teknisk och har ett bra avslut. Allsvenska högerbackar lär få kämpa ordentligt för att hålla koll på 21-åringen under 2021.Bredden. HBK kan i år bli känsligt för skador, då det inte finns särskilt många bra alternativ. Hallandslaget har en bra startelva, men en lite sämre bänk. Om exempelvis Andreas Johansson eller Joseph Baffo skulle skada sig är alternativen klart sämre i mittbacksstallet, precis som bland yttrarna och på det centrala mittfältet. Managern Magnus Haglund är ett stort fan av kontinuitet och gjorde extremt få förändringar i fjol, färst i hela världen mellan september 2019 och oktober 2020. Haglund gjorde det av ”kontinuitetsskäl”, men möjligen också för att alternativen är få på bänken. Om HBK får skador på nyckelspelare kan det bli en tuff säsong för den allsvenska nykomlingen.Alhassan Kamara ut, Marcus Antonsson in. När HBK släppte Kamara höjde nog en del supportrar på ögonbrynen. Kamara kom i fjol in med en långtidsskada i bagaget och hann inte få ut särskilt mycket i superettan innan han lämnade klubben igen i vinter. Tanken var att han skulle bli en joker i allsvenskan, men så blev det inte. I stället gjorde HBK klart med Marcus Antonsson på lån från Malmö FF, vilket är en klassförstärkning. Antonsson har gjort mål i både allsvenskan och i England förut och kan mycket väl sätta fler än tio mål under 2021. HBK verkade först göra ett misstag i att släppa Kamara, men har nu bytt upp sig.