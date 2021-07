Hamad om återkomsten och lärdomarna från tiden i Bajen: "Jag var lite klantig"

Efter några år utomlands är Jiloan Hamad, 30, tillbaka i allsvenskan. Den offensiva mittfältaren lämnade serien 2019 efter två säsonger i Hammarby, då han flyttade till sydkoreanska Incheon United. Där blev dock sejouren kortvarig och från augusti 2019 har Hamad tillhört kroatiska HNK Gorica.

Under tisdagen uppgav Expressen att Hamad var detaljer från att skriva på för ÖSK och under onsdagen blev övergången officiell.

Varför det blev ÖSK? Det berättar Hamad för Fotbollskanalen.

- Det var en helhet och det handlade om många faktorer. Jag har mycket kvar att ge och jag har aldrig spelat för ÖSK tidigare och jag har sagt att jag vill göra det. Jag har haft en fin relation med Axel (Kjäll, fotbollschef i ÖSK) där han har hört av sig tidigare och velat få till det men det har inte klaffat. Det är många polare i laget som jag vill spela med för första gången eller spela med igen. Allt klaffade och tajmingen var bra. De vill starta ett nytt projekt och det betyder mycket att Nahir Besara kommit in också. Det är ett fantastiskt samarbete från allihopa och nu när Axel är fotbollschef gick den konversationen mycket smidigare, säger mittfältaren.

ANNONS

I allsvenskan har de flesta lagen spelat tio matcher (förutom MFF och Elfsborg som spelat elva) och ÖSK har haft en tung första tredjedel av säsong. Laget har bara vunnit två matcher och ligger sist i allsvenskan.

Att Hamad kommer till ett lag som ligger i botten av serien var dock inget han tänkte nämnvärt på ingen han skrev på sitt 3,5-årskontrakt.

- Ingenting egentligen, mer än att de behövs hjälp och att jag vill göra mitt bästa för att vi ska få en bra avslutning på den här säsongen för att kunna bygga vidare på det. Jag kom i en liknande situation i Hammarby, inte att de låg sist, men att resultateten inte varit helt hundra. Men två, tre, fyra spelare – helt plötsligt lite rotation. Då kan man bli ett topplag om man gör rätt för sig, säger Hamad och fortsätter:

- Sedan ska man vara ödmjuk. Det här kommer ta tid och det är därför jag skrivit ett 3,5-årskontrakt. Det är dags för ett lyft. Det finns alla förutsättningar i Örebro med stad, arena, personal och faciliteter. Jag är inte orolig. Det är 20 matcher kvar och det är inte många poäng som skiljer för att ta oss ovanför det där strecket.

ANNONS

Är det något specifikt som du sett att ÖSK behöver förbättra för att lyfta i tabellen?

- Lite trygghet. Jag tror att jag och Nahir kan bidra med att vi håller i bollen lite längre. Vi kan ha mer bollinnehav som tränarna vill. Paul (Olausson, assisterande tränare i ÖSK) och Vitor (Gazimba, huvudtränare i ÖSK) är två jättekompetenta tränare som vill spela en fotboll som vi spelare vill. Det tar tid att implementera det, men det gör en del att vi får in två spelare som är trygga och kan hålla i bollen.

När Hamad anslöt till Hammarby 2017 skrev han på ett tvåårsavtal. Nu, några år senare, är Hamad några år äldre och menar att erfarenheten gjorde att han skrev på ett längre avtal med ÖSK.

- Kontraktstiden är i och med det här projektet. När jag var i Hammarby lämnade jag när det var som roligast och projektet skulle ta fart, säger Hamad.

ANNONS

I Bajen var Hamad framför allt skicklig under sin andra säsong i klubben. Under vårsäsongen 2018 vräkte mittfältaren in mål, men under höstsäsongen sjönk Hammarby något i tabellen samtidigt som mål och assist blev färre från Hamads sida.

I en intervju med Aftonbladet i början av 2019 pratade också Hamad om att han känt sig omotiverad i Hammarby under hösten 2018. Detta då han varken tog en plats i Janne Anderssons VM-trupp, som han var aktuell för, eller såldes vidare till en utländsk klubb efter hans fina vårsäsong.

- Jag var såhär: ”Fan, jag är 28 år nu och det är inte här jag ska vara”. Med all respekt för allsvenskan så känner jag min potential och vet vilken karriär jag hade kunnat ha haft. Jag kände att jag egentligen var ämnad för något större, och ville bli såld i somras. Men den enda klubben som kom och ville köpa loss mig var Bochum. Tyska andraligan…? Blev det inte mer? Det var en sådan där reality check-grej. Sedan såg jag hur bra det gick för vissa andra, tänkte att det borde ha varit jag. Jag började må dåligt, sa Hamad till tidningen och fortsatte:

ANNONS

- Det var första gången jag känt så. Fan, jag var lagkapten och Bajen gick jävligt bra – på pappret hade jag allt för att må bra, men hur jag än vred och vände på det så hittade jag inte den här inre lyckan. Och det var det som gjorde att jag inte var så bra under hösten, ingenting annat. Kroppen hade aldrig varit i så bra fysisk form, men huvudet sa bara: ”Fan, det här är inte den plats i livet jag vill vara på”.

För Fotbollskanalen berättar Hamad att 3,5-årskontraktet med ÖSK är en effekt av hur hans sista tid i Bajen blev.

- Det var lite synd och jag var lite klantig i en intervju där jag sa att jag mådde dåligt. Jag försökte bara förklara hur det var att gå från Bundesliga (där Hamad tillhörde Hoffenheim) till allsvenskan som spelare. Jag hade mina två år bästa år i Hammarby. Det var fantastiskt, men när jag var lagkapten tolkade vissa det som att: ’hur kan han må dåligt?’. Man lär sig av sina uttalanden och kontraktstiden, att stanna kvar eller att inte göra det. Därför blev det längre nu och min intention är att sätta ÖSK på kartan igen, säger han.

ANNONS

Efter att Hamad gjorde klart att han inte skulle bli kvar i Gorica har också flera klubbar uppgetts intresserat av hans signatur. Expressen har bland annat skrivit om att Norrköping, Hammarby, Örebro och Malmö ska ha varit aktuella. Och i slutet av juni uppgav Upsala Nya Tidning att Sirius ville värva Hamad.

Men någon annan klubb än ÖSK var aldrig aktuell, berättar Hamad, som tidigare spelat för såväl Hammarby som Malmö FF i Sverige.

- Jag ville komma hem till Örebro om det skulle bli Sverige. Det är hemma för mig och här kan man skapa något stort på sikt och då blev det att man uteslöt andra klubbar och städer.

Hade du haft någon kontakt med Malmö och Hammarby som du spelat för tidigare?

- Det har inte varit så mycket kommunikation utan ÖSK kom in tidigt i bilden och det kändes bra direkt.