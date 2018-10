Hamad uppges vara aktuell för Iraks landslag: "De har ringt många gånger"

Hammarbys svenske mittfältare Jiloan Hamad är noterad för åtta A-landskamper för Sverige, samtliga under olika januariturnéer och var tidigare i sommar aktuell för att bli uttagen i Janne Anderssons svenska VM-trupp till Tyskland. Han kom dock inte längre än till en reservlista och fick följa mästerskapet på hemmaplan.

I går uppgav sajten IQ-Pro.net att Iraks förbundskapten Srečko Katanec planerar att göra förändringar till en landskamp mot Bolivia i november och att Hamad ska vara en av spelarna som kan vara aktuella för landslagssamlingen.

Nu bekräftar Hamad intresset från Irak, men vill inte berätta om han den här gången är intresserad av att representera landslaget.

- Jag vet att de har varit intresserade, inte bara nu, redan under 2010. Då var Wolfgang Sidka tränare och de har faktiskt ringt ganska många gånger. Det är jag som lagt locket på och inte pratat så mycket om det. Vi får se, säger han till C More.

Hamad uttryckte även i går besvikelse över att han inte fick chansen i Blågult under de två efterföljande landslagssamlingarna efter VM.

- Janne ringde mig dagen innan VM-uttagningen och sa att jag var på tapeten. Men han gick inte så mycket på form som kanske åtta av tio tränare gjort. Tar jag ytterligare kliv så har jag där att göra. Utan att vara kaxig, jag tycker att min spelartyp saknas. Drar man på sig landslagströjan ökas kapaciteten med 20 procent och jag har aldrig gjort en dålig landskamp, säger han till DN.

- Hösten kanske inte varit lika bra som våren men jag tycker fortfarande att det är obefogat att jag inte får en chans, jag har visat vad jag kan, fortsätter han.

Hamad spelade i dag från start i Hammarbys bortamöte med Malmö i allsvenskan.