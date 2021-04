Hammarby 2021: "Billborn kan få en mardrömsstart på allsvenskan"

Placering 2020: Åtta i allsvenskan

Nyförvärv: Vladimir Rodic (mf, Odds BK, åter efter lån), Abdul Halik Hudu (mf, Gif Sundsvall, åter efter lån), Astrit Selmani (fw, Varbergs Bois), Jean Carlos de Brito (b, TPS, åter efter lån), Mayckel Lahdo (mf, uppflyttad till A-laget), Jón Gudni Fjóluson (b, Brann), David Accam (fw, lån, Nashville)

Förluster: Hjalmar Ekdal (b, Djurgården), Oscar Krusnell (b, Brommapojkarna), Benjamin Machini (mv, Sollentuna), Serge-Junior Martinsson Ngouali (mf, HNK Gorica), Aron Johannsson (fw, Lech Poznan), Kalle Björklund (b, Falkenberg, lån), Tim Söderström (b/mf, Maritimo), Alexander Kacaniklic (mf, Hajduk Split), David Fällman (b, Ålesunds FK), Jean Carlos de Brito (b, Varberg), Davor Blazevic (mv, Gif Sundsvall, lån)

FÖRSÄSONGEN

Precis som många andra allsvenska lag har Hammarbys försäsong i stor del präglats av spel i svenska cupen - där man nu tagit sig till final. I gruppen vann Bajen alla matcher, mot AFC Eskilstuna, Oskarshamns AIK och AIK. Samtidigt har Bajens försäsong präglats av ett stort coronautbrott som drabbade truppen efter derbysegern mot AIK i början av mars. 16 spelare och fem ledare i Bajen testades positivt och kvartsfinal i svenska cupen mot Trelleborg fick skjutas upp i flera veckor innan den genomfördes. Efter segern mot Trelleborg den 1 april, och efter segern mot Djurgården under söndagen, var Hammarbys spelare helt slutkörda. Återstår att se hur Bajens spelare mår i premiären mot Malmö FF den 10 april

NYCKELSPELARNA

Hösten 2019 spelade Hammarby bländande anfallsfotboll. Trots det var flera av de spelare som presterat bäst då kvar i klubben när säsongen 2020 drog igång. Men som de flesta minns var 2020 långt ifrån en succé för Hammarby, som på förhand nämndes som en SM-guldkandidat.

Inför säsongen 2021 har flera spelare som ansågs som nyckelspelare 2020 lämnat. Muamer Tankovic blev klar för AEK Aten i höstas, Alexander Kacaniklic lämnade för spel i Hajduk Split i vintras och dessutom har Aron Johannsson, som gjorde flest mål i Bajen i fjol, lämnat för spel i Lech Poznan. Det är alltså andra spelare som måste kliva fram i Bajen - och en spelare måste verkligen prestera. I vintras hämtade Bajen in Astrit Selmani, forwarden som i fjol vann allsvenskan poängliga med 15 mål och sex assist. Då spelade han i Varberg och under Bajens försäsong och svenska cupen-spel har 23-åringen imponerat. Han måste vara minst lika bra i allsvenskan och producera framåt. Dessutom är han, tillsammans med Gustav Ludwigson, en nyckel i Hammarbys höga presspel.

GENOMBROTTET

Ja, här finns det en del att välja på. Akinkunmi Amoo, Aziz Ouattara Mohammed, Abdul Halik Hudu, Oliver Dovin och just det - Aimar Sher. Den 18-årige mittfältaren har haft stora skadeproblem på försäsongen, men börjar nu komma tillbaka och förhoppningsvis för Bajens del ska Sher kunna vara spelklar i inledningen av allsvenskan. Redan i fjol visade han kvaliteter, men i år kan mittfältaren få sitt verkliga genombrott. Han är lugn och trygg, har ett bra passningsspel och är finurlig med sina korta instick mellan lagdelar. Dessutom är han svår att ta bollen av och kan Sher lägga på sig ytterligare ett par kilo och värdera lägena ännu bättre kan han bli en spelare som tränare Stefan Billborn inte bara kan hålla utanför sin startelva.

FRÅGETECKNET

Försvarsspelet. Under Stefan Billborns styrning har Hammarby varit ett roligt lag att titta på framåt, men en fotbollstaktiker med Lars Lagerbäcks filosofie skulle få huvudvärk av att titta på Hammarbys defensiva statistik de senaste säsongerna. Stefan Billborn har varit tränare i Hammarby sedan 2018, då man släppte in 35 mål i allsvenskan. 2019 släppte Bajen in 37 mål och 2020 blev facit 47 mål i baken. Det här måste bli bättre om Bajen ska blanda sig i en guldstrid 2021. På försäsongen har det sett långt ifrån stabilt ut bakåt och 2021 spelar Hammarby bara med en defensiv mittfältare i stället för två, som man gjort tidigare år under Billborns ledning. På mittbackssidan har Bajen plockat in Jon Gudni Fjoluson och tillsammans med Mads Fenger blir islänningen en defensiv nyckel för Bajen. Men det går inte annat än att vara skeptisk till att Bajen helt plötsligt ska bli vattentätt bakåt.

SNACKISEN

Efter derbyt mot AIK drabbades Hammarby av ett coronautbrott i truppen där hela 16 spelare och fem ledare testade positivt för covid-19. Nu är Bajens spelare friska - men uppladdningen inför allsvenskan 2021 har inte varit optimal. Den senaste dagarna har laget spelat en kvartsfinal i cupen, som gick till förlängning, plus ett tufft derby mot Djurgården. Kommer Bajen att vara redo fysiskt till premiären mot Malmö FF? Eller hur lång tid tar det innan Hammarby på fullt allvar är tillbaka i gott fysiskt slag? Billborn hoppas nog att det går fort, för i omgång tre väntar derby mot AIK innan toppaspiranten Häcken gästar Tele2 Arena. Hammarby kan klara av det tuffa spelschemat, men Stefan Billborn kan också få en mardrömsstart på allsvenskan 2021.