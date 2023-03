Hammarby 2023: "Kan bli en snackis inför i princip varje match"

Placering 2022: Trea i allsvenskan.

Nyförvärv: Viktor Djukanovic (fw, Buducnost Podgorica), Adi Nalic (fw, Malmö FF), August Mikkelsen (fw, Tromsø IL), Tesfaldet Tekie (mf, Go Ahead Eagles), Isak Vural (mf, Fenerbahce, lån), Simon Strand (b, IF Elfsborg), Anton Kralj (b, Degerfors IF).

Tillbaka från lån: -

Förluster: Richard Magyar (b, slutat), Darijan Bojanic (mf, Ulsan Hyundai), Mohanad Jeahze (b, DC United), Simon Sandberg (b, BK Häcken), Gustav Ludwigson (fw, Ulsan Hyundai), Jeppe Andersen (mf, Sarpsborg), Veton Berisha (fw, Molde), David Concha (fw, slutat), Loue Bayere Junior (fw, Göztepe, lån).

FÖRSÄSONGEN

Många kuggar lämnade i vinter och till en början klaffade inte spelet för Marti Cifuentes mannar, men lagom till svenska cupens gruppspel höjde man sig och de grönvita flög fram till kvartsfinalen. Där blev det seger mot AIK utan att imponera spelmässigt och sedan tog det stopp i semifinalen borta mot Mjällby.

NYCKELSPELARNA

Nahir Besara, Mads Fenger och Loret Sadiku kommer få stort ansvar på sina axlar i år. Den rutinerade trion ska utgöra någon form av ryggrad och efter fjolårets succé är förväntningarna stora på att Besara ska leverera många poäng igen. Någon "nia" som spottar in mål ser Bajen inte ut att ha och då behöver en sådan som Besara leverera.

GENOMBROTTET

Montader Madjed. Den 17-årige ytterforwarden har enorma spetsegenskaper. Vad gäller hans skott och en mot en-spel är det få som kan slå honom i allsvenskan. Han är den där typen av talang som det kommer ryktas mycket om framöver och frågan är hur länge Hammarby kommer få behålla honom.

FRÅGETECKNET

Tappet av erfarenhet och etablerade namn som Bojanic, Jeahze och Ludwigson. Kommer det bli för stort eller ger Bajens strategi att satsa på många unga spelare resultat redan i år? Det kryllar av talang och potential men det är svårt att på förhand garantera att allt blommar ut.

SNACKISEN

Nummer nio-positionen. Vem ska spela längst fram? Antingen tar något av de många alternativen ett rejält kliv och cementerar sig som etta på den positionen, och då lär det leda till rubriker, eller så kommer Hammarby rotera under säsongen. Då lär frågan om vem som ska ta den rollen vara en snackis inför i princip varje match.