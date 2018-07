Hammarby-back skadad - missar mötet med Östersund

Hammarbys svenske försvarare Simon Sandberg hade redan inför sista matchen av vårsäsongen en känning i ena knät och stod därmed över mötet med Kalmar FF i allsvenskan. Nyligen spelade han från start i klubbens träningsmatch mot Visby Gute på Gotland, men blev däremot utbytt i halvtid.

I dag meddelade klubben på sin hemsida att mittbacken fortsatt har problem med knät och även missar måndagens möte med Östersund på Tele2 Arena.

Utöver Sandberg, så saknas även David Fällman med anledning av avstängning, samtidigt som Erkan Zengin befinner sig i Turkiet för att "förhandla med klubbar"

Hammarbys trupp: Johan Wiland, Neto Borges, Björn Paulsen, Jiloan Hamad, Imad Khalili, Jeppe Andersen, Sander Svendsen, Kennedy Bakircioglu, Arnór Smárason, Mads Fenger, Dusan Jajic, Junior, Oscar Krusnell, Muamer Tankovic, Marcus Degerlund, Davor Blazevic, Nikola Djurdic, Mats Solheim.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds i C More Fotboll, Sportkanalen och streamat på C More.