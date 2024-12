Hammarby bekräftar samtal med Abraham: "Luktar"

I går onsdag, kunde Fotbollskanalen rapportera att Paulos Abraham närmar sig en övergång till Hammarby. Enligt uppgift är 22-åringen och Bajen överens och att de grönvita försöker pressa ner Groningens pris.

Nu uttalar sig Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg. Han bekräftar i Lundhs podcast, som släpps på måndag, att det pågår transfersamtal med ytterforwarden.

- Vi har en dialog med Paulos representanter. Vi är där och luktar, som jag brukar säga. Sedan får vi se om vi kommer i mål eller inte, säger Bajen-bossen i podden.

Vad tillför han?

- Vad han skulle tillföra är att han är en bra allsvensk fotbollsspelare rent generellt. Jag tycker att han visat i IFK Göteborg att han håller hög allsvensk klass. Sedan är han i en bra ålder och han skulle gå som svensk spelare. Det är ganska mycket med Paulos som är bra.

Han har ett förflutet i AIK, även om han är fostrad i BP. Hur väger man in det?

- Man väger in det, absolut. Nu har han varit i AIK i ett år. Han kom från BP och var dessutom i AIK under covid. Jag upplever inte att det är en spelare som är starkt förknippad med en annan Stockholmsklubb, snarare än BP. Skulle fallet varit ett annat kanske man hade behövt ta hänsyn till det på ett annat sätt. I fallet med Paulos så menar jag att vi inte lägger någon större vikt vid hans ett år i AIK.

Under 2024 var Paulos Abraham utlånad från Groningen till IFK Göteborg, där han svarade för sju mål och tre assist på 21 matcher i allsvenskan. Avtalet inkluderade en köpoption och en permanent övergång hade blivit om Blåvitt lyckats komma överens med Abraham om de personliga villkoren, vilket de blåvita inte lyckades göra.

Poddavsnittet med Mikael Hjelmberg publiceras på måndag.