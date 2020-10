Hammarby hänger på i toppstriden - besegrade Östersund komfortabelt

Hammarby ställdes på söndagen mot Östersunds FK på bortaplan i allsvenskan. Bajen kom från tre raka matcher utan förlust, medan ÖFK hade en seger med sig i bagaget mot Sirius senast i allsvenskan.

Hammarby skulle hota direkt. Gustav Ludwigson utmanade och spelade fram Aron Jóhannsson som avslutade, på täckande spelare. Abdul Khalili plockade upp andrabollen och avslutade strax utanför.

Bajen fortsatte att hota. Efter nästan en halvtimmes spel så skulle Alexander Kačaniklić testa skott, men Aly Keita var bra med på första stolpen och kunde rädda ett 1-0-mål. Några minuter senare skulle Ludwigson få en perfekt passning från kanten och blev fri i mitten, men skottet täcktes i sista sekunden av ÖFK:s Erik Haugan.

Precis innan pausvilan var Ludwigson ytterst nära att sätta 1-0 till Bajen, men bollen rullade längst med mållinjen och ut över kortlinjen. ÖFK gjorde 1-0, men Blair Turgotts mål blåstes korrekt av för offside. 0-0 stod sig därför till paus.

I den 53:e minuten skulle 1-0-målet komma. Kačaniklić stod för ett fint förarbete innan målet när han tunnlade en ÖFK-spelare på kanten och tog skott, returen tog Ludwigson hand om och gjorde 1-0 till Bajen.

2-0 skulle komma. I den 62:a minuten kom Simon Sanberg runt på kanten och försökte spela in bollen, som via en ÖFK-spelare kom tillbaka till Sandberg - och andra gången hittade passningen fram. Kačaniklić stod rätt placerad och la in sitt tredje mål för säsongen.

Drygt tio minuter senare kom även 3-0. Då Kačaniklić kom fri till höger i straffområdet och spelade in bollen till Jóhannsson som kunde sätta dit foten och styra in bollen. Men bara minuter senare gjorde ÖFK 1-3. Blair Turgott satt bollen och gjorde sitt sjätte mål för säsongen. Flera mål blev det inte, och matchen slutade 3-1.

Hammarby hänger i och med segern på i toppstriden, och har nu 39 poäng. Lika många som Elfsborg, Djurgården och Norrköping, samt en poäng mindre än Häcken på andraplatsen. Hammarby har en match mer spelad än de andra lagen.

- Vi är bra i dag, vi kör vidare och får utdelning i andra. Vi är med i racet, säger Alexander Kačaniklić till Dplay.

Startelvor:

Östersunds FK: Keita - Sonko Sundberg, Haugan, Poppler Isherwood, Ouattara - Hörberg, Colkett, Ssewankambo, Perry - Fritzson, Turgott.

Hammarby IF: Ousted - Sandberg, Magyar, Fällman, Söderström - Andersen, Sher - Kacaniklic, Johannsson, A. Khalili - Ludwigson.