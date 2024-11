Därför blev det succé för Hammarby - Hellberg och Besara summerar säsongen: "Tekie seriens bästa innermittfältare"

IF Elfsborg

IF Brommapojkarna

Hammarby IF

Hammarby kommer att sluta tvåa i allsvenskan. En prestation som är över förväntan, enligt spelare och tränare i laget.

För i början av året var det kanske inte många som trodde att det skulle gå så bra?

Säsongen 2023 slutade Bajen sjua i allsvenskan och efter den sista omgången lämnade tränaren Marti Cifuentes.

I december blev det klart att Kim Hellberg tog över laget.

Han fick en jobbig start med svaga resultat i Svenska cupen där det blev förlust hemma mot Västerås och oavgjort mot Mjällby. Därefter förluster i träningsmatcher mot Häcken och IFK Göteborg.

I mars såldes stjärnvärvningen August Mikkelsen och i den andra omgången av allsvenskan åkte nyförvärvet Frederik Winther på en korsbandsskada som gjorde att han missade hela säsongen.

Annons

När Hellberg nu blickar tillbaka till början av året så medger han att det fanns en oro.

- Resultaten i början var ändå ganska logiska om man ser till hur vi var. Allt handlar om förväntningar. Det Hammarby som var 2023... om man gör ett arbete och kollar de underliggande siffrorna så var Hammarby ett lag som inte presterade så bra, säger han och pekar på att det då var två lag i allsvenskan som överpresterade ganska kraftigt i de underliggande siffrorna. Kalmar FF och Hammarby.

- Och ofta, över tid, så kommer det ifatt en. Det var väl det som hände Kalmar i år. Så att det skulle ta tid att förändra det, det var jag medveten om. Det jobbet hade jag ju gjort och förstått att här har vi en grupp som inte har presterat så bra, och vi hade sålt massa spelare, flyttat saker och skulle bli bättre. När man var medveten om det så kunde man ha mer tålamod med att vi inte flög direkt från början. Det var rimligt att vi inte vann alla matcher, säger Hellberg och fortsätter:

Annons

- Sedan hade vi prestationer i de där matcherna som inte var tillräckligt bra. Då tänkte jag bara på att vi måste göra vårt lag väldigt mycket bättre och fortsätta med den här kulturen som vi höll på att skapa på Årsta som gör att spelarna blir bättre och tar steg framåt. Vi ville skapa bra förutsättningar för att framför allt bli bra under 2025. Så spelarna svarade upp fantastiskt bra.

Trots att resultat och spel inte var bra i början av året så sa hela tiden lagkapten Nahir Besara att han var säker på att det skulle bli bra. Mittfältaren minns tillbaka.

- Om jag vacklar och inte tror på det, vad ska då de andra tro? Sanningen är att jag ofta satt och pratade med Kim om hur vi ville att det skulle se ut, och när han la upp det så kändes det verkligen grymt och att när vi skulle få till det så kommer vi att bli bra. Men sedan vet man inte hur lång tid det kan ta, säger han och fortsätter:

Annons

- Men när jag såg hur alla i truppen kämpade varje dag och verkligen ville det här så kändes det som att vi skulle få till det. Men att vi skulle komma tvåa trodde man kanske inte.

Det gick snabbare än vad du trodde?

- Ja att vi blev så här bra och så här dominanta trodde jag inte. Men jag såg potentialen i laget och visste vad Kim ville göra och såg hur hårt han jobbade. Men jag kände då att vi skulle bygga något till nästa år.

Kim Hellberg menar att det var oerhört viktigt för laget att Nahir Besara hela tiden sa att han trodde på projektet.

- Det betydde jättemycket. Men sedan tror jag att Nahir var orolig, haha. Men det är så en ledare jobbar, precis som han gjorde. Att han var beredd att ta ansvar för något som han, precis som jag, trodde skulle ta längre tid. Han var beredd att gå i bräschen för att stå upp för det här. Det är så en ledare gör.

Annons

- När det går motigt och tufft, det är då ledare finns där, går i bräschen och tar ansvar. Han var monumental för vårsäsong, dels på plan men också med sitt ledarskap. Han är troligtvis den bästa personen och människan som jag någonsin har jobbat med.

Hammarby vann premiären mot Kalmar FF med 3-1, vilket var viktigt för självförtroendet. Men under våren var resultatet ganska mycket upp och ner. Och under sommaren lämnade Oliver Dovin, Edvin Kurtulus, Viktor Djukanovic och Deniz Gül.

- Det var tufft. Det var när vi hade börjat få ordning på saker som vi bytte ut spelare som var ordinarie. Det finns ju andra lag som inte har klarat av att ersätta så bra som vi har gjort. Det är en jätteeloge till Adrian (von Heijne, teknisk chef) och "Micke" (Hjelmberg, sportchef) framför allt som jobbar med den biten, som hittade rätt med spelare och personligheter som prickade rätt i vårt lag och som blev viktiga och som gjorde att vi kunde fortsätta att ta steg framåt, säger Hellberg.

Annons

Ja, Kim Hellberg och Hammarby fick ordning på det. Under de senaste 20 matcher har det bara blivit två förluster och med en match kvar av säsongen står det klart att man kommer att sluta tvåa.

- Det är fantastiskt kul. Det är bra gjort av grabbarna. Det var över förväntan om man ser till bilden jag hade i mars och april, att grabbarna skulle vara så bra. Det gick snabbare än vad jag trodde, säger Kim Hellberg.

När du ser på dina spelares resa i år, är det någon eller några du vill ge extra beröm?

- Många. Men en är absolut Hampus Skoglund i hans utveckling från att ha släpat sig in i A-laget från att ha gjort typ tolv matcher i HTFF förra året. Sedan såg vi honom på försäsongen och han hade jätteintressanta egenskaper för att spela så som vi ville göra, och han var en fantastisk person. Han togs upp, trycktes in och gjorde det fantastiskt bra.

Annons

- Hans sista matcher i allsvenskan, det han gjorde mot Malmö mot en så bra spelare som Taha Ali som är en av de bästa i serien, så var han fantastiskt bra. Att försvara mot Taha Ali över så stora ytor är typ omöjligt, men Hampus gjorde en grym match i det. Hans resa är enorm.

- Sedan har vi Shaquile Pinas, Pavle Vagic och Tesfaldet Tekie. Pavle var utlånad till Helsingborg, "Shaq" var den person som jag fick mest kritik för att jag använde för att ingen tyckte att han skulle vara här, många runt omkring tyckte inte att han var tillräckligt bra. Hans resa är fantastisk. Och "Tess" också, han kom ju tillbaka till oss i februari efter utlånigt till Cypern.

Kim Hellberg vill nämna fler spelare.

- Oscars (Johansson Schellhas) resa från att ha haft det kämpigt i början till att ha växt ut och blivit en jäkla bra spelare. Montader Madjeds resa från att inte ens ha fått spela de första 15-20 matcherna till att orka hålla koncentration och orka jobba. Jusef Erabi också. Att vara så himla uppskriven, att sedan få den skadan, och sedan komma tillbaka och göra det så bra och nu ha gjort åtta mål och två assist, vilket är hans bästa säsong någonsin. Bazoumana Touré, Warner Hahn och Victor Eriksson säger sig själv, säger han.

Annons

Kim Hellberg säger att en tränares största uppgift är att försöka hjälpa spelarna att ta sig från A, där alla är när man startar, till att nå så långt som möjligt, både individuellt men också i ett kollektiv, och att de ska kunna hjälpa varandra för att nå resultat.

Han är väldigt nöjd med flera av sina spelares utveckling.

- Jag ser ju spelare i dag som jag håller enormt högt i en kontext där jag tycker att vi kan säga att vi har många spelare som borde vara på en topp tio-lista över de bästa spelarna i allsvenskan i år. Förra året var det väl ingen som var det... kanske Nahir (Besara). I år tycker jag att det finns två i Malmö, Derek Cornelius och Sebastian Nanasi, som var jäkligt bra och som försvann. Det var de två bästa spelarna i allsvenskan.

- Sedan tycker jag att det är ganska jämnt mellan Malmös spelare och Hammarbys. Sedan finns det någon i AIK och någon i Djurgården och någon i Mjällby som har gjort det jäkligt bra. Där har våra spelare växt och det är jäkligt roligt.

Annons

När Nahir Besara ska peka ut några saker som har varit viktiga för att Hammarby har gjort det så bra i år, så säger han:

- Kim Hellberg. Och också arbetsmoralen i grabbarna, och talangen i de här grabbarna.

Är det några spelare som du vill ge extra plus för den här säsongen?

- Det är många. Många som var borträknade inför året har kommit in och presterat. Jag tycker att Tesfaldet Tekie har från att ha blivit utlånad och till att ha kommit tillbaka och nu under andra halvan av säsongen varit seriens bästa innermittfältare. Sedan sa folk saker om Fredrik Hammars passningsspel, men hans passningar har blivit jättebra. Det känns egentligen orättvist att bara nämna någon eller några, jag kan nämna alla, säger han.

Vad har varit viktigt för dig det här året?

- Som äldre har mitt jobb varit att få de yngre spelarna att vara så trygga så att de kan prestera. Vi har skapat en bra träningskultur i att ingen är över den andra. Alla är jämnbördiga. Alla har fått en chans. Jag tror att allt sitter i den här träningskulturen som vi har byggt upp på Årsta.

Annons

Hur skulle du summera din säsong?

- Helt okej. Jag har varit mer involverad i uppbyggnadsspelet än tidigare år och jag trivs med det. Jag har haft en lite annan roll än tidigare. Min roll utanför plan har kanske varit viktigare än rollen jag haft på plan.

Hur ska det bli att spela Europa med Hammarby?

- Kul. Jag hoppas att resan blir längre nu än vad den var sist och att vi går vidare. Det är det vi siktar på.