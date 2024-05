Hammarby studsade tillbaka - besegrade IFK Norrköping

IFK Norrköping började matchen bäst och skapade flera lägen. Efter nio minuter skulle Hampus Skoglund passa hemåt, Christoffer Nyman snodde bollen och fick fritt fram i straffområdet, men Oliver Dovin kom ut bra och räddade.

Två minuter senare slog Anton Eriksson ett inlägg från höger och i straffområdet kastade sig Nyman och klippte till på volley, återigen räddade Dovin.

Hemmalaget forcerade i jakt efter ett mål. Efter 14 minuter var det nära igen. Arnor Traustason satte en boll i djupet till Tim Prica som fick iväg ett lurigt skott som Dovin fick kasta sig på och rädda till hörna.

När 1-0 låg i luften så blev det i stället 0-1.

Annons

Bouzomana Toure slog ett inlägg från vänster som till en början inte såg så bra ut, men då när Max Watson skulle ta bollen så ramlade han. Deniz Gül blev fri och gjorde sitt första allsvenska mål.

Hemmalaget fick nu jaga en kvittering.

Efter 27 minuter kom Yahya Kalley loss till vänster och slog in bollen mot mål och det var nära att Nyman hann först, men Pavle Vagic kämpade och räddade.

Efter 33 minuter kom 1-1. Prica slog en frispark till höger utanför straffområdet och bollen studsade igenom alla spelarna i straffområdet och in i mål.

- Det är riktigt skönt. Jag har väntat på det länge. Jag har några chanser tidigare. Till slut går den in, sa Gül, om sitt första allsvenska mål, till Discovery+ i paus.

Prica:

- Jag såg inte att den gick in. Jag trodde att någon rörde den. Det var skönt när den väl gick in. Vi börjar riktigt starkt. Vi är överallt på dem. Sedan släpper vi in ett mål. Men vi slutar inte, vi fortsätter. Mot slutet slarvar vi och de jobbar sig in i matchen, men jag tycker vi gör det helt okej, sa han.

Annons

Edvin Kurtulus klev av i halvtid på grund av förkylning, in kom Marc Llinares.

Hemmalaget tvingades också göra ett byte. I början av andra halvlek skadade sig ytterbacken Yahya Kalley i en situation med Fredrik Hammar, och tvingades därmed lämna planen och Marcus Baggesen kom in.

Båda lagen hade nu svårt att skapa chanser och spelet böljade fram och tillbaka.



Efter 74 minuter gjorde Hammarby 2-1.

Nahir Besara hade bollen i mitten på Norrköpings planhalva och slog en perfekt passning över Carl Björk där vänsterbacken och inhopparen Llinares kom i full fart och på volley lobbade in 2-1.

IFK Norrköping klarade inte av att resa sig. Man försökte få till en kvittering och hade en hel del boll i slutet men utan att skapa någon farlig chans.

Hammarby vann med 2-1.

- Fy fan, våra supportar är världsklass. Det är perfekt, säger en segerrusig Pavle Vagic till Discovery+ och fortsätter:

Annons

- Jag tycker att försvaret var jättebra i dag. Vi ska inte fira något, då vi ska på ett mini-träningsläger och sedan möta Mjällby.

Hammarby-tränaren Kim Hellberg:

- Det var en otroligt häftig dag och en häftig inramning med två fantastiska klackar, vilket gav ett enormt tryckt. Det var inte den bästa matchen, men fajten vi stod upp i och med alla som hade kunnat spela i U19, så var det jäkligt häftigt. Vi hade också några ledare som drog det framåt, som Shaquille Pinas som gjorde en grym match. Vi är stolta över insatsen och kampen, samt över andra halvlek, där vi var ganska bra, säger han i sändningen.

Han fortsätter:

- Vi är inte där vi vill vara för att slåss om ett SM-guld, och alla ser att vi har en bit att vandra. Men vi har många unga spelare som gör det jättebra där ute.

Startelvor:

Annons

IFK Norrköping: Jansson - Eriksson, Watson, Höög Jansson - Ceesay, Lushaku, Ssewankambo, Kalley - Traustason - Nyman, Prica.

Hammarby: Dovin - Skoglund, Kurtulus, Vagic, Pinas - Tekie, Hammar - Johansson Schellas, Besara, Touré - Gül.