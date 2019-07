Hammarby-talang får knapp speltid: "Besviken - men hård konkurrens"

Hammarbys mittfältstalang Leo Bengtsson, som är en av få egenfostrade spelare i föreningens A-trupp, skrev i januari i år på ett nytt avtal över tre år och sa då att han tror att det blir tufft, men att han hoppas på att ta en startplats i laget. Så har det däremot inte blivit.

Bengtsson hoppade senast in med 20 minuter kvar av full tid i Bajens 6-2-seger mot Falkenberg och ordnade bland annat en straff fram till Nikola Djurdjics andra mål i matchen. Inhoppet var däremot blott hans fjärde i år i allsvenskan.

- Jag tycker att det var en bra match från vår sida, då det egentligen var dominans från första minuten och i början av andra hade de väl lite mer kontroll, men sedan gjorde vi två mål till 5-0 och sedan var matchen död. Jag fick komma in och jag känner att jag gjorde ett bra inhopp. Jag fick göra det jag är bra på, köra på framåt och fixade även straffen. Det var överlag en stabil insats från laget och ett bra inhopp från mig, säger han till Fotbollskanalen.

Bengtsson berättar att det för egen del var skönt att få visa upp sig igen, då han är besviken över att det inte blivit speciellt mycket allsvensk speltid i år.

- Det var jätteskönt. Det var längesedan jag hoppade in, så det var skönt att få hoppa in och visa lite, säger han och fortsätter:

- Det är klart att jag är besviken, men det är hård konkurrens och Tankovic har gjort det jättebra, men det är klart att jag vill ha mer speltid. Jag tycker att det har känts bra för mig på träningar och sådant, så det är klart att jag är besviken, men det är bara att köra på.

Bengtsson tycker att han har en bra relation med tränaren Stefan Billborn.

- Vi snackar hela tiden och han tycker att det såg bra ut nu och var jättenöjd med mitt inhopp senast, så det är bara att fortsätta på det spåret.

Bengtsson har under säsongen även gjort fyra matcher med samarbetsklubben Frej i superettan, men siktar framöver på att spela med Bajen i allsvenskan.

- Vi får se med Frej. Jag har mitt fokus på Bajen, men om det är så att jag absolut inte får speltid i Bajen, så är det såklart ett alternativ, men just nu är det inget alternativ. Jag har fokus på Bajen och det känns bra nu med ett bra inhopp senast.

Härnäst väntar under måndagskvällen GIF Sundsvall på NP3 Arena. Då hoppas Bengtsson på tre nya poäng för Bajen för att fortsatt hänga på i toppstriden.

- Det är en bra match. Sundsvall har väl gått lite sisådär på sistone, men det är en viktig match för oss och vi ska åka upp till Sundsvall och ta tre poäng, säger han.

Bengtsson fortsätter:

- Vi är alltid väldigt starka och tunga att möta på "Nya Söderstadion" oavsett vilket motstånd vi än möter, men sedan gäller det också att vi kan ta med oss det till bortaplan också. Det har gått lite trögare där nu.

Hammarbys bortamöte med Sundsvall börjar klockan 19.00 under måndagskvällen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.