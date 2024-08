Hammarby tappade tvåmålsledning - Vasic klev fram för BP

IF Brommapojkarna

Brommapojkarna gästade Tele2 Arena och då gjorde Hammarby två förändringar i sin startelva. Dennis Collander och Ibrahima Fofana gick in från start i stället för Hampus Skoglund och Pavle Vagic, Collanders första start i allsvenskan sedan sommaren 2022, då han har slitit med skadeproblem.

Bajen fick en drömstart. Shaquille Pinas satte 1-0 redan efter fem minuter. Målet var snyggt. Anfallet var snabbt när Bazoumana Touré passade Shaquille Pinas som väggspelade med Tesfaldet Tekie innan han tryckte in bollen i mål.

Men BP kom tillbaka. Efter tio minuter slog Alex Timossi Andersson ett inlägg från höger. Victor Eriksson hann före Ludvig Fritzson, men stötte in bollen i eget mål.

Men det här var Hammarbys halvlek. Hemmalaget dominerade och efter 26 minuter kom 2-1.

Jusef Erabi var stark och vann boll på egen planhalva. Nahir Besara fick bollen centralt på egen planhalva och satte iväg en fantastisk djupledspassning så att Toure blev helt fri och rullade in ledningsmålet.

Bara fyra minuter senare ökade Bajen på till 3-1. BP:s försvarsspel hade mer att önska när man gång på gång försökte rensa ut bollen från sitt straffområde - men utan framgång. I stället hamnade den hos Toure som satte sitt andra mål i matchen.

- Jag tycker att vi hade bra kontroll på spelet, men vi hade lite för många onödiga bolltapp som ledde till lite för farliga situationer. Vi ska kunna stoppa dem tidigare när vi tappar boll. Annars tycker jag att vi skapade mycket, och hade kontroll, sa Bajens Dennis Collander till Max i halvtid.

- Det är tufft, vi kan mycket bättre. Vi fick sämsta möjliga start och kom sedan in gratis i matchen igen, men sedan släppte vi in två billiga mål. Det är tufft, sa BP:s Ludvig Fritzson till Max i paus.

BP gjorde ett byte i halvtid. Ut gick Kaare Barslund och in kom Daleho Irandust. Det gav effekt.

Fyra minuter in i den andra halvleken slog Irandust en passning till Adam Jakobsen. Ibrahima Fofana snubblade och Jakobsen blev fri, men Warner Hahn kom ut bra och räddade. Då var Nikola Vasic vaken och tog hand om returen och rullade in 2-3.

Bortalaget tryckte på i jakt efter en kvittering, men det var Hammarby som fick två jättelägen att göra 4-2. Besara hittade Pinas i farligt läge i straffområdet. Han klippte till men Fabian Mrozek räddar. På returen dök Toure upp och även han drog iväg ett skott. Men Mrozek räddade igen.

Men kvitteringen kom.

Efter 73 minuter slog Alexander Jensen en perfekt passning, från mittlinjen. Fofana låg högt upp och Vasic blev fri och lobbade bollen över en utrusande Hahn. 3-3.

Tio minuter senare var Hammarby nära att göra 4-3. Toure slog en fin passning till Pinas som kom in i straffområdet och fick öppet läge, men sköt över.

- Jag fick in två baljor och jag vet inte hur de gick in, men på något sätt gick de in, säger Vasic till Max.

Matchen slutade 3-3, och efter slutsignalen var det burop från Bajen-supportrar på Tele2 Arena. Krysset betyder att Bajen fortfarande är trea i allsvenskan och att BP är tia.

Hammarby IF: Hahn - Collander (Skoglund 58), Fofana, Eriksson, Pinas - Tekie, Karlsson (Hammar 58) - Johansson (Madjed 85), Besara, Toure - Erabi (Gül 85).

IF Brommapojkarna: Mrozek - Christensen (Waker, 94), Abrahamsson (Calisir 85), Barslund (Irandust 46), Jensen - Odefalk (Örqvist 88), Karlsson, Fritzson, Timossi Andersson (Botchway 85) - Jakobsen, Vasic.