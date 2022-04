Hammarby toppar allsvenskan - blev första laget att näta mot Mjällby

Inför fredagens möte mellan Hammarby och Mjällby stod båda lagen på full pott efter två omgångar av allsvenskan. Efter slutsignalen på Tele2 Arena är det Bajen som fortsatt inte tappat någon poäng i årets seriespel. De grönvita vann med 2-0 och toppar tabellen.

Hammarby inledde piggt och skapade ett tryck mot bortalagets mål de första tio minuterna av matchen. I den sjunde minuten sköt exempelvis Williot Swedberg över i ett bra läge.

I den 29:e minuten var hemmalaget återigen nära att ta ledningen, men trots en trippelchans lyckades Mjällby hålla nollan intakt. Bollen täcktes bort och räddades flera gånger om.

Det stod 0-0 i paus men Hammarby fortsatte att skapa chanser i den andra halvleken och i den 57:e minuten släppte Mjällbys målvakt Samuel Brolin in sitt första mål i årets allsvenska. Nahir Besara slog in en frispark i straffområdet, där Gustav Ludwigson nådde högst och nickade in 1-0 över Brolin.

- Det (frisparksvarianter) är något vi tränat på mycket och vi har lite olika varianter som vi kan dra fram från byrålådan. Den här gången blev det den och det är alltid skönt när den sitter på pannan, säger Ludwigson till Fotbollskanalen.

Bajen var sedan nära att öka på till 2-0 i den 75:e minuten, men då träffade Astrit Selmani den bortre stolpen. I den 90:e minuten gjorde Hammarby 2-0, genom inhopparen Mayckel Lahdo. Han kunde enkelt trycka in bollen i öppet mål. Det var även den 19-årige talangens första mål i allsvenskan.

- Man blir alltid det (orolig) när det blir mycket långa inkast och sådär i slutet. Det studsar och det ska rensas på volley och så. Då hugger det till lite i hjärtat varje gång det blir sådana situationer, men jag tycker att vi hanterade det bra, säger Ludwigson till Discovery+.

Anfallaren utvecklar sina tankar för Fotbollskanalen:

- Det var en tuff uppgift och vi vet hur matcher har sett ut för dem här innan. Jag skulle säga att det har varit identiskt med hur det såg ut i dag. Då har de också fått in en boll på någon fast situation eller sådär, så det var starkt av oss att få in den och även hålla nollan.

Ludwigson menar vidare att det är viktigt med tre raka segrar i allsvenskan.

- Det betyder mycket såklart. Det betyder att vi har varit noggranna under den här perioden efter att Marti (Cifuentes) kom in senare än vanligt. Vi har visat att vi kan ta oss an olika typer av matchbilder och olika typer av lag. Förhoppningsvis kan vi fortsätta utvecklas när vi möter andra tuffa motståndare här hemma, som derbyn och den typen av matcher också.

Mjällby-tränaren Andreas Brännström är i sin tur besviken efter matchen.

- Det var en rättvis seger. Jag är lite besviken över hur vi kom ut till den här matchen. Första kvarten var vi ängsliga och vi tog inte riktigt för oss. Sedan tycker jag att vi växte in i det lite, även om Bajen var bättre än oss. Vi hade lite jobbigt med att få tag i Besara (Nahir), som smög ut i ytor och överbelastade. Vi fick på något sätt jobba hårt där för att freda oss. Sedan var det match hela vägen in ändå, säger tränaren till Discovery+.

Härnäst väntar bortamatch mot Degerfors på torsdag för Hammarby. Mjällby tar sig an Sirius på hemmaplan på onsdag.

Hammarbys lag: Oliver Dovin - Simon Sandberg (Edvin Kurtulus 78), Richard Magyar, Mads Fenger, Mohanad Jeahze - Nahir Besara, Loret Sadiku, Jeppe Andersen (Mayckel Lahdo 67) - Williot Swedberg (Joel Nilsson, 86), Astrit Selmani (Björn Paulsen 78), Gustav Ludwigson.

Mjällbys lag: Samuel Brolin - Adam Ståhl (Herman Johansson, 84), Noah Eile, Carlos Moros Gracia, Ivan Kricak, Noah Persson - Jesper Gustavsson, Magnus Wörts (Rasmus Wiedesheim-Paul 67), Otto Rosengren - Mamudu Moro (Silas Nwankwo, 84), David Löfquist (Albin Mörfelt 67).