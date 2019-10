Hammarby vill fortsätta trenden på hemmaplan: "Känns som att vi kan slå vem som helst här"

Hammarby har varit nästa ostoppbara på hemmaplan under året. I allsvenskan är det bara Kalmar och IFK Norrköping som har lämnat Tele 2 arena med poäng när hemmalaget varit Hammarby. Dessutom vann Bajen derbyt mot Djurgården på samma arena när de stod som bortalag.

Det gör de till det enda laget i serien som inte har förlorat på hemmaplan under året.

- Jag skulle säga att det är det vi har gjort det till. Från att det har varit ett ok att spela på Söderstadion för Hammarby i flera år har vi lyckats vända det till något positivt och får styrka från det. Jag tycker också det är också på något sätt i symbios med supportrarna när det är som bäst, det är klart att det blir ett jäkla tryck. Det är nog det, att vi känner oss starka. Vi vet att vi är bra där. Ju fler matcher man vinner på hemmaplan och känner sig bra, desto mer växer du av det. Jag tror inte vi har förlorat på 17, 18 matcher. Det är klart att motståndarna vet om det också, så att det känns bra, säger tränaren Stefan Billborn till Fotbollskanalen.

Nikola Djurdjic har sin bild klar om vad det är som gör Hammarby så starka på hemmaplan – supportrarna.

- Jag vet inte hur många lag, inte bara i Skandinavien utan även i Europa, som har den här sortens supportrar. Energin de ger oss från läktarna är otroligt. Jag känner som att de har väntat på det här så länge, att få vara högt upp i svensk fotboll. Det går att känna det i luften på arenan att atmosfären är elektrisk. Jag har aldrig sett sådan passion utanför planen. De är så nära planen från läktaren och det känns som att oavsett vem som kommer så känns det ”Vi kommer slå er, ni är inte välkomna här”. Vi är det fula Hammarby, säger anfallaren.

Billborn menar att Hammarby valde att se det positiva med att ha 25 000 personer på läktaren varje match som hejar på dem, snarare än att det blir jobbigt med den press det sätter på spelarna.

- Det måste vara positivt. Det måste bli det. Jag är övertygad om att de (supportrarna) kommer att stå bakom laget oavsett resultat, så länge de ser att spelarna vill någonting. Att man vill delta, att man vill kämpa, att man vill. Därför tycker jag att det är så jäkla viktigt att man visar det, att man vill.

- Det handlar också om vilken spelstil man vill implementera. Att vi vill driva matcherna och ta tillbaka den när vi tappar den. Sen kan man inte ha det mot alla lag, man kan inte tro att man ska ha bollen i 70 procent mot Malmö FF. Det går inte att ha, men man kan ha ambition att spela den fotbollen och då blir det lättare att dra styrka av det, säger tränaren.

Även Djurdjic menar att Hammarby har kommit över den fas där läktartrycket var jobbigt för spelarna.

- Vi hade det i början av säsongen, men jag tycker att vi växte som lag. Jag tror inte att det finns någon dålig energi i luften även om vi börjar dåligt och gör några fel. Jag tycker att vi har växt så mycket att vi använder fansen till vår fördel, inte vår nackdel. Det är mest till vår fördel för vi tillsammans. Om det kommer vara 29 000 på matchen, kommer det vara 29 000 och 18 spelare. Vi är alla där tillsammans och vi känner att de har vår rygg oavsett vad som händer. Jag har så mycket respekt för dem, för det de gör. Om inget annat så förtjänar de att vara mästare i Sverige för det de gör, säger anfallaren.

Billborn menar också att laget och supportrarna har bättre förståelse för varandra i dag och att samspelet mellan de på läktaren och de på planen är bättre än förr.

- Sen kan det finnas andra problem, det kan finnas problem att de skriker ”skjut” från läktare. För tre år sedan skrek de ”skjut” och det är ett problem när man har två bra passningsalternativ och 20 000 skriker ”skjut”. Det är ett jätteproblem och du vet att det är ett katastrofläge. Supportrarna tror att det är ett bra läge men tittar du på det rent statistiskt är det som att ge bort bollen. Det tog lite tid för oss också att komma bort ifrån, men det har också blivit jättebra att supportrarna inte skriker ”skjut” längre. Så det är jättebra. Det är så här smågrejer. Vi spelar vår match oavsett och det tror jag är jätteviktigt. Så det har vi lyckats med och jag hoppas att vi kan bibehålla det, säger tränaren.

Mötet mellan Hammarby och Malmö FF börjar 15.00 och sänds via C More.