Hammarbys annorlunda drag - presenterar derbyelvan redan nu

På sin hemsida skriver Hammarby:

"I morgon är det alltså dags för hemmamötet med AIK. Hammarbys tränarstab väljer att presentera Hammarbys startelva redan nu".

Varför? Assisterande tränaren Joachim Björklund säger följande till Fotbollskanalen:

- Det var väl mer att vi känner att vi inte har något att dölja, då det inte är några större överraskningar i laget. Vi känner väl att de flesta hade läst den startelvan och man kan försöka hålla det hemligt och allt det där, men vi känner att vi koncentrerar oss ännu mer på vårt eget spel. Vi känner inte att vi bjuder på något extra.

Hur resonerar ni kring att ni bränner ett överraskningsmoment?

- Visst, vi har bara spelat nio matcher än så länge, men vi kände inte att det fanns något överraskningsmoment. Jag är ganska övertygad om att AIK vet ungefär hur vi kommer att ställa upp och hur vi vill spela. Det har vi varit ganska tydliga med och då kände vi att det inte fanns någon anledning att leka katt och råtta. De som är intresserade, alltså framför allt våra fans, kunde därför få startelvan redan i dag.

- Det kommer säkert att bli så ibland och ibland när man känner att man kan överraska motståndaren kanske man väntar, men det är ingen uttalad strategi. Vi kände att det inte spelade någon roll i dag. Det är en stor match i morgon och vi kan låta våra fans veta vilken startelva som kommer till spel. Vi koncentrerar oss på vårt och det är inte mer med det.

Hade ni med i resonemanget att startelvan skulle läcka?

- Nej, men det har det väl gjort till och från i och för sig. Vi känner väl att vi ändå inte kommer att överraska någon, så varför inte gå ut med den officiellt? Det hade varit en annan sak om inte spelarna hade fått reda på det. Då hade vi inte sagt det heller. Det var någon match, där någon var tveksam fram till någon timme innan match, men nu var vi ganska klara med vad vi ville göra och hade dessutom öppen träning i går, där de som har koll hade kunnat lista ut lite grann.

Jiloan Hamad är tillbaka i startelvan, efter att ha hoppat in senast mot Malmö på grund av skadekänning, och brassen Neto Borges är tillbaka i truppen. Den tidigare skadade vänsterbacken inleder dock på bänken.

- Han är fullt tillgänglig på bänken. Han är frisk, men har inte varit med tränat fullt förrän i dag och i går. Vi känner att om han ska ta en startplats igen, så är väl det mer rimligt i nästa match mot Kalmar. Dessutom har vi bra täckning där, då Mats Solheim gjorde en kanonmatch där senast. Det är därför onödigt att chansa, säger Björklund.

Hammarbys startelva: Johan Wiland - Simon Sandberg, Björn Paulsen, David Fällman, Mats Solheim - Muamer Tankovic, Serge-Junior Martinsson Ngouali, Mads Fenger, Jiloan Hamad - Nikola Djurdjic, Pa Dibba

Bänken: Davor Blazevic, Neto Borges, Imad Khalili, Sander Svendsen, Arnor Smarason, Rebin Asaad, Marcus Degerlund

Se derbyt i C More Fotboll, eller streama det på cmore.se. Avspark klockan 15.00 under söndagen.