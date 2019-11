Hammarbys förvandling - från totalt ras till Europa: ”Självspäkelse i 15 år”

Hammarby besegrade under lördagen Häcken med 4-1 och kunde - trots missat SM-guld - glädjas åt säkrat Europa League-kvalspel sommaren 2020. Så såg det inte ut för ett antal år sedan.

Hammarby är i år, på flera olika sätt och vis, något helt annat än tidigare. Samma klubb, men med en helt annan ekonomisk och sportslig verklighet. Hösten 2009 ramlade Bajen ur allsvenskan, hade inför säsongen 2010 skulder på omkring 30 miljoner kronor och varslade personal för att minska kostnaderna. Det drogs in på skobidrag och schampo, inget var längre självklart för Stockholmsklubben som bara lite mer än åtta år tidigare hade firat SM-guld 2001. Hammarby var under 2010 - trots försäljningar för stora summor 2009 - hotat av konkurs.

Men en försäljning gav till slut andrum i krisen. När Genoa sensommaren 2010 köpte loss Linus Hallenius för omkring 17 miljoner kronor öppnades det plötsligt upp en väg in i framtiden. Motgångarna var förstås inte slut, de interna stridigheterna inte över, men det gav hopp och senare även framgång. Fem år tog det, sedan sköt symboliskt nog klubbikonen Kennedy Bakircioglü den 2 november 2014 upp Hammarby till allsvenskan igen inför 30 129 åskådare på Tele2 Arena. Två elfteplatser, en niondeplats och en toppstrid 2018 senare är Bajen numera ett topplag i allsvenskan.

Hammarby slogs i år om SM-guld in i sista omgången, satte ett nytt målrekord för en allsvensk 16-lagsserie och förväntas dessutom i år göra klubbens bästa ekonomiska år någonsin. Hammarby drar numera in stora summor via publikintäkter, sponsring och reklam, men även via spelarförsäljningar, så som via Neto Borges och Odilon Kossounous flyttar senaste åren. Hammarby mår helt enkelt bra.

I stället är det nu helt andra utmaningar som väntar än tidigare. Nu gäller det i stället att ta nästa steg på en annan nivå i svensk fotboll, att bli en återkommande klubb att räkna med i titelstrider och en klubb som kan slå sig in i ett Europa League-gruppspel, kanske redan nästa år. Det är något Bajen inte har en historia av, i varje fall inte sett till titlar och tidigare Europa-spel.

- 15 segrar, ett kryss och en förlust senaste 17 matcherna. Det är ett stort steg. Hammarby har gått igenom mycket senaste åren. Först var det superettan i många år, sedan mittenplaceringar i allsvenskan och nu har vi under senaste två åren tagit stora steg framåt. Jag känner att det är en fantastisk framgång för den här klubben med att spela i Europa. Jag tror att folk är oroliga över att Hammarby kommer att bli något enormt. Vi börjar bli större och det finns inget stopp nu. Alla vill spela för Hammarby nu. Så var det inte förut, säger Nikola Djurdjic efter segern mot Häcken.

Tränaren Stefan Billborn var i torsdags, inför sista omgången, inne på lite samma spår som Djurdjic, men lite mer nedtonat. Han menar att Hammarby under en längre tid har jobbat med att bygga en vinnarkultur i klubben och att den så sakteliga börjar sätta sig.

- Hammarby kan vinna mot alla lag och den inställningen måste man först implementera. Vi ska spela den här matchen för att vinna. Det låter självklart, men många gånger kan man faktiskt lägga upp en matchplan som mer börjar i att vi inte ska släppa in ett mål och sedan tar vi det vi får än tvärtom. Vi försöker alltid spela för att vinna en match, säger Billborn till Fotbollskanalen

Däremot är laget, i Billborns tycke, fortfarande på en ”resa” mot ett SM-guld. Sportchefen Jesper Jansson, som tillträdde på sin post våren 2017, sa bland annat också, i en intervju inför den här säsongen med Aftonbladet, att Bajen ligger lite längre fram på ”resan” än planerat och att målet för i år egentligen var Europa, vilket det också stannade vid resultatmässigt - trots kamp om SM-guldet ända in i sista omgången.

Billborn håller också med om det målet, då han menar att ett lite högre mål - än vd:n Henrik Kindlunds mål med 50 poäng inför 2018 - var rimligt även inför den här säsongen.

- Jag tror att det var sunt att ha 50 poäng som utgångsläge om man sätter det till vad spelartruppen kostade. Så ser det ut i alla ligor. Sedan får man dra upp förväntningarna i takt med vad man har för pengar. Om vi då helt plötsligt tar 65 poäng eller som i fjol 58. Då är det bra. Så länge man uppfyller det med råge är det bara positivt, men jag tror också att det kan ge en grund att stå i för att man inte ska få panik om det börjar hacka lite grann, säger Billborn och fortsätter:

- Jag tror framför allt att det är ett jättebra steg på resan, men det är lite som med spelarna att vi inte får slå oss till ro nu. Det är bara att jobba på. Det kommer att vara en ”bumpy road”, det kommer inte att vara rakt uppåt hela tiden. Konkurrensen är stenhård och gör man för mycket misstag och sådant kan man ramla ihop rätt fort. Det gäller att vi fokuserar på rätt grejer hela tiden och att ha bra verktyg för det också.

Billborn betonar samtidigt att det är viktigt att alla i och runt omkring föreningen har en bild av att Hammarby är en klubb som ska vinna för att på så vis sätta den där vinnarmentaliteten. Det är något han redan nu känner har förändrats senaste åren.

- Jag tror dels att man måste kunna se på sig själv, att man är ett lag som ska vinna och inte stå där med mössan i handen. Det handlar också om en tro och det här är en klubb som har sysslat med självspäkelse sista 15 åren. ”Det är vi, typiskt Bajen”. Nu kör vi det där ”typiskt Bajen” när det är något positivt. Nu är det tvärtom, innan har det varit negativt. Det gäller också för supportrarna, säger Billborn och utvecklar:

- Det handlar om att känna stolthet över att vi är bra, inte bara att vi är sköna pjäser. Jag tror att det är jätteviktigt. Sedan handlar det om många delar i klubben, inte bara om spelare och ledare. Jag tror att det handlar om alltifrån kansliet och om hur arrangemangen sköts till hur vi sysslar med säkerhet. Det är alla bitar, vi måste upp. Om man vill uppåt ska man inte heller jämföra sig med andra. Man måste sätta ribban högt, det är jätteviktigt, men fortfarande vara medveten om att det är en resa, även om man kan se vägen. Det tar tid.

Resan fortsätter därmed. Hammarby tog i år, om än ett missat SM-guld i sista omgången, nästa steg på vägen mot en ljus framtid. Nästa år spelar Bajen i Europa, det har inte klubben gjort sedan 2007.

- Jag tror bara att det är ett kvitto på att klubben är på rätt väg. Det är det stora. Det är ett kvitto på det, det är det man ska se det som. Det är bara otroligt roligt, ett mervärde, men att vi också såklart ska göra allting där för att göra det så bra som möjligt. Det är ett litet, litet kvitto på vägen att vi, även om det går lite snirkligt är där. Jag tror inte att man ska göra mer än så.