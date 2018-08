Hammarby ligger tvåa i allsvenskan. Avståndet upp till serieledaren AIK är fem poäng efter att Solnalaget vann mot Trelleborg med 2-0 under söndagen. På måndagskvällen har dock Hammarby chansen att ta in på AIK när man möter Dalkurd på bortaplan.

När Bajen mötte Örebro i måndags vann man med 2-0 efter att Muamer Tankovic målat två gånger om. Då saknades den ordinarie mittfältaren Jeppe Andersen på grund av skada, men när Hammarby möter Dalkurd under måndagen finns den danske mittfältaren med i truppen.

I matchen mot Örebro fick anfallaren Nikola Djurdjic en smäll mot näsan och fick bytas ut. Men serben finns med i Bajens trupp och ser därmed ut att kunna spela måndagens match i Gävle. Däremot får Bajen klara sig utan mittbacken Mads Fenger som har en överansträngning i låret.

Du ser matchen mellan Dalkurd och Hammarby i C More Sport och kan streama den via cmore.se. Avspark 19:00.