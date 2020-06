Hammarbys inhoppare fixade så när tre poäng: "De bidrog med mycket energi"

BORÅS. Hammarby vände 0-1 till 2-1 och såg ut att gå mot seger innan Per Frick kvitterade sent.

Efter matchen berömde Bajen-tränaren Stefan Billborn inhopparna Gustav Ludwigson och Paulinho, som i hög grad bidrog till lagets vändning.

- De kom in och bidrog med mycket energi, säger Billborn.