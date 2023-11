Hammarbys kritik mot väskförbudet: "Retar mig något djävulskt"

I onsdags meddelade polisen att ett väskförbud införs i allsvenskan, svenska cupen och superettan, precis som i SHL, hockeyallsvenskan, hockeyettan inom ishockeyn. Även landslags- och Europa-matcher omfattas av restriktionen samt konserter, festivaler och andra större idrottsevenemang.

Hammarbys evenemangsansvarige Göran Rickmer är kritisk. Inte mot själva förbudet som sådant utan hur det tillämpas.

- Om en klubb som Hammarby - som spelar fotboll i en storstad, har mycket publik och är stora medialt - får det jämfört med Värnamo… Hammarby har en hel del restriktioner på vår arena som man inte har i övriga Sverige. Det är för att vi spelar fotboll i en storstad. Det jag hänger upp mig på är att man har kidnappat en extremt viktig fråga, som är terror, för att hålla på med något annat. Ser man uttalandet i deras pressmeddelande, där han säger att man ska begränsa möjligheten att ta in farliga föremål… Ingen ska inbilla mig att det är så man uttrycker sig om man pratar om terror, säger Rickmer till Fotbollskanalen.

Annons

I ett uttalande på polisens hemsida säger Per Engström, sektionschef för samordning vid Nationella operativa avdelningen, följande:

- Beslutet är fattat för att begränsa möjligheterna att begå brott på ett evenemang. Det är en konkret åtgärd som kommer begränsa möjligheterna att ta med sig föremål som kan innebära fara för personer som besöker ett evenemang.

Rickmer betonar att man ska vara ödmjuk inför att det råder terrorhotnivå fyra på en femgradig skala, att den frågan ska bemötas med respekt. Det han vänder sig emot är att förbudet gäller specifika serier och inte prövas i fall till fall, från klubb till klubb.

- Problematiken blir när man, i min värld, använder terror som ett svepskäl för att komma till rätta med annat. Det är helt uppenbart om man läser polisen som uttalar sig. Om du ska jobba mot terror så finns det vissa grundkriterier som ska uppfyllas. Du gör analyser. Dels gör du en analys mot arrangören, vad den ska genomföra, vilken plats den spelar på och så vidare. På samma sätt tittar man på hur attraktiv platsen är för en tilltänkt terrorist. Den här analysen gör man på vilket arrangemang som helst. Problematiken blir när man tar ett beslut och först talar om att det gäller idrott. Sedan gäller det hockey och fotboll. För mig blir inte det trovärdigt. Det retar mig något djävulskt, för Polismyndigheten har en enorm kompetens i sitt arbete mot terror, säger han och fortsätter:

Annons

- Jag har träffat dem i omgångar och de är så kompetenta. De hjälper oss jättemycket. Problematiken blir när någon från sidan ska leka expert, eller vad man nu anser sig ha för titel. Man hittar på ett beslut där man uppenbarligen inte uppnår det målet man vill uppnå. Ingen ska inbilla att man i svepande skäl kan ta med hockeyligans tre högsta divisioner och likadant på fotbollssidan och sedan säga "hotbilden i vår analys ser likadan ut oavsett var vi är i Sverige, så vi tänker inskränka väskor".

Tänker du att det är för att komma till bukt med andra problem?

- Det är klart att man är ute efter andra saker, jag vet inte om det är pyroteknikfrågan man är ute efter. Och sedan utnyttjar man det här systemet. Man har tjatat om det här väskförbudet hur länge som helst medan vi spärrar av arenan och går igenom varenda väska. Det finns ingen pyroteknik i väskor, det är inte där vi hittar pyroteknik. Den hittar vi på människor.

Annons

Det du reagerar på är att man drar alla över en och samma kam, om jag tolkar dig korrekt?

- Man drar alla över en och samma kam, inom idrotten. Nu säger man som alltid att det är totalt nej. Vi har till och med tittat på hur man gör på de stora flygplatserna. Om du går på tax free kan du få med dig en genomskinlig påse som är försluten. Vi tänkte köpa in det. Vi har redan värdeinlämning, där man kan lämna in värdeföremål, av det här skälet. Vi tänkte att vi tar fram genomskinliga påsar med engångsförslutningar så att vi exempelvis kan låta barnfamiljer som har skötväskor med sig gå dit, vi packar om och försluter påsen med engångsplomberingen, sedan får personen ta med sig den in på arenan. Då har vi löst problemet, även om det är omständligt, men vi stänger ändå inte ute dem från fotboll. Då får vi nej, säger Rickmer och fortsätter:

Annons

- Därför undrar jag: varför säger man nej? Då har man tappat vad målet är, målet är att skapa trygga och säkra evenemang. Om vi får nej trots att vi kan påvisa att vi inte tillåter större väskor, då finns det en annan agenda. Det retar mig något djävulskt, för det finns en fara i ett större perspektiv. Vi måste kunna lita på att våra myndigheter inte utnyttjar situationen och genomför saker som inte är nödvändiga.

Rickmer menar att restriktioner ska införas med tanke på säkerhetsläget, men att han hade önskat att polisen var medgörligare. Han berättar även att Hammarby vidtagit åtgärder och att antalet väskor inte är lika många som tidigare.

Det han vill trycka på är att det bör finnas en polisbedömning utifrån vilket evenemang det handlar om.

- Ingen ska inbilla mig att en konsert inne i Stockholm med 2000 åskådare har ett mindre attraktionsvärde för ett eventuellt terrordåd än vad vissa matcher i superettan har. Det finns en sannolikhetslära i det här och det är så vi jobbar hela tiden, säger han och fortsätter:

Annons

- Hur kommer det sig att man tar varenda klubb i hockeyn och fotbollen? Hade man tagit Hammarby, absolut. Eller att man tagit Madonna. Thomas Stenström och Madonna ska behandlas olika, de har helt olika hotbilder och attraktionsvärde. Den ena är från USA och känd över hela världen, det är inte den andre. Det är så man ska resonera, även i fotbollsserierna.

Rickmer var inte förberedd på förbudet och han fick inga signaler på att det kunde ske.

Efter beslutet har han sökt polis utan större lycka.

- Jag har självklart haft kontakt med polisen, men ingen kan svara på de frågorna. Jag har skrivit till polisen och ställt relevanta frågor. De har inte svarat på det än. Sedan har vi fått ett tillstånd och det är vad vi lagt ut på vår hemsida. Det är på fem rader. Vi har sökt informationen på polisens hemsida och hittat det här med väskorna, säger han och fortsätter:

Annons

- När man gör saker som inte är genomtänkta eller gör saker med agendor, då blir det lätt såhär, tycker jag. När man hört polisen kommunicera om det här efteråt, att det ska vara träffsäkert och att man ska göra enskilda prövningar, så undrar jag hur det kommer sig att man tagit alla föreningar i ett visst seriesystem. Då är det inte träffsäkert, då är det svepande. Det är emot all lagstiftning som finns. För mig är det en fara att en viktig myndighet som polisen, som sitter på extremt mycket kompetens, låter människor utan kompetens i sakfrågan vara med i beslutet. Absolut att vi behöver minska antalet väskor i samhället eftersom vi har terrorhotnivå fyra. Det är odiskutabelt. Men det är ingen som dragit i nödbromsen däruppe vad gäller att låta det här gälla för de två eller tre högsta serierna i respektive idrott.

Annons

Vad har du fått reaktioner från andra klubbar?

- Vi har en kontinuerlig kontakt, framför allt med Stockholmsklubbarna. Vi har inga problem med att man ska strama åt kring väskor, om det nu är ett problem. Om vi gör en analys med de som sakkunniga och sedan konstaterar vi att de är för många väskor - då har vi inga problem att ändra det. Problematiken är att vi inte fått de signalerna. Men vi vill vara med och bidra och skapa trygga arrangemang, säger Rickmer.

Han fortsätter:

- Fakta är att polisen inte får ställa för långtgående och försvårande krav. Därför har vi i många delar, tillsammans med polisen, valt att gå andra vägar än via ordningslagen. Polisen är lite bakbundna där, för de kan inte ställa långtgående krav som är försvårande i onödan. Vi har valt en annan väg, där vi som arrangör har kunnat bestämma saker på vettiga grunder. Vi har inte fått några klagomål, folk har varit förstående. Men nu har vi kommit till en gräns där folk inte längre förstår, därför att man fattat beslutet - åtminstone för fotbollen och hockeyn - på helt felaktiga grunder.