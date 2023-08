Hammarbys oro: Kurtulus klev av skadad

Hammarby IF har varit i god form de senaste veckorna. De senaste två omgångarna har de grönvita besegrat både IFK Norrköping och IF Elfsborg. Under söndagen stod Kalmar FF på tur på Guldfågeln arena.

Efter en mållös första halvlek drabbades Bajen av ett tungt bakslag tidigt i den andra halvleken. Försvarskuggen Edvin Kurtulus landade illa efter en nickduell och blev liggandes i gräset.

Efter behandling konstaterades det att den svenska landslagsbacken inte kunde spela vidare utan tvingades byta. In kom Hammarbys nya spanska vänsterback, Marc Llinares.

Matchen pågår.