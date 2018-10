Hammarbys smäll: Wiland missar resten av säsongen - opereras akut

Johan Wiland har länge haft axelproblem. Under tisdagskvällen drabbades han av kraftiga smärtor i vänster axel och lades då in på sjukhus, meddelar Hammarby på sin hemsida. Nu har det visat sig att målvakten fått en infektion och därför opereras han akut under onsdagen.

Operationen innebär att 37-åringen missar de återstående fem omgångarna i årets allsvenska.

- Johan har haft problem med sina axlar i flera år. I början av året gjordes en planerad operation i höger axel för att minska problemen och vi fick ett bra resultat. Dock har besvär i vänster axel uppstått som krävt åtgärder i samband med matcherna. Nu tvingas Johan genomgå en akut operation i vänster axel, och efter ingreppet är det viktigaste att Johan får lugn och ro så att axeln kan läka, så får vi ta sikte på nästa säsong, säger Hammarbys medicinskt ansvarige Mikael Klotz till klubbens hemsida.

Sportchefen Jesper Jansson:

- Väldigt tråkigt för Johan. Vi har varit medvetna om hans axelproblem och därför haft tre målvakter i truppen. Vi har varit relativa förskonade från allvarligare akuta skador det senaste året, men det är sådant som händer inom elitfotbollen. Vi är trygga i situationen och nu får helt enkelt någon annan kliva fram. Nu hoppas vi att operationen går bra så att Johan blir frisk och får möjlighet att läka helt.

Wiland är given förstemålvakt i Hammarby. I truppen finns även keeprarna Davor Blazevic och Benny Lekström.

Just nu är Hammarby tvåa i allsvenskan och laget har åtta poäng upp till ettan AIK. Ner till fjärdeplatsen, vilken inte ger någon Europa-plats, är det fem poäng.