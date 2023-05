Hammarbys spelare släpptes inte ut - 60-tal supportrar var utanför Tele2 Arena

Hammarby IF föll under måndagskvällen mot IFK Värnamo hemma på Tele2 Arena i allsvenskan. Det var Bajens tredje raka match utan seger i serien, då den senaste trepoängaren kom mot Djurgårdens IF den 14 maj på Tele2 Arena.

Under matchen och efter slutsignalen fick Hammarby-spelare ta emot burop från egna supportrar - och långt efter matchen fick Bajen-spelare inte gå ut från Tele2 Arena, samtidigt som Värnamos spelare fick ta en annan väg, än den vanliga vägen, ut från arenan.

Anledningen var, enligt Hammarbys säkerhetspersonal, att ett 60-tal supportrar var utanför arenan, där spelarna vanligtvis går ut efter att ha varit i mixade zonen.

- Vi har inte bestämt än om spelarna får gå ut från den vanliga utgången eller om det blir en annan väg. Det är folk som står utanför, sa Hammarbys Isak Wahlberg först om läget.

Efter en stund var Bajen-spelare på väg att gå ut genom utgången, men hindrades av en klubbföreträdare som sa att de inte fick gå ut. Nahir Besara tog sig dock ändå ut för att prata med supportrar - och efter en lång stund gick spelare ut via den vanliga utgången.

Besara beskriver sitt samtal med supportrarna utanför arenan.

- Det var lugnt. Vi hade ett snack. Det var besvikelse från alla håll. Det var ett bra snack, säger stjärnan och fortsätter:

- Man förstår fansen. De ser kaoset och tänker på den mörka perioden Hammarby hade när man var nere i superettan. Det är det som fansen inte vill se och det är det som fansen fruktar.

Besara menar att han mest lyssnade in supportrars åsikter.

- Supportrarna fick säga sitt. Vi lyssnade.

Upplevde ni det som hotfullt?

- Definitivt inte.

Hammarby-backen Edvin Kurtulus har förståelse för att supportrar är frustrerade.

- Jag visste inte om det (att supportrar var utanför spelarutgången vid Tele2 Arena), men de är frustrerade och jag förstår det, säger han.

Om supportrarnas burop under matchen säger han följande:

- Jag förstår deras frustration. Vi är inget lag med ambitioner att förlora hemma. Även om vi har respekt för Värnamo måste vi göra det mycket, mycket bättre.

Hammarby-tränaren Marti Cifuentes om buropen:

- De har rätt att utrycka sina känslor. Vi kan inte heller vara nöjda. Hammarbys fans är fantastiska. Men jag föredrar att de buar i så fall efter matchen och inte i halvtid, för vi har en del unga spelare, säger Bajen-tränaren under presskonferensen.