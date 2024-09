Hammershøy-Mistrati poängräddare för Peking

På söndagen ställdes IFK Norrköping, som i allra högsta grad är med den allsvenska bottenstriden, mot BK Häcken, som ligger åtta, på Parken i Norrköping.

Tidigt in i matchen tryckte Samuel Leach Holm iväg ett avslut från distans - som precis smet över David Mitov Nilssons ribba. Detta samtidigt som det var tyst på Curva Nordahl - då supportrarna tidigare under dagen gick ut med att man skulle protestera mot styrelsen under matchens inledande tio minuter.

Men det var IFK Norrköping som skulle göra det första målet. Vem gjorde det?

Christoffer "Totte" Nyman, såklart.

På ett inlägg från Laorent Shabani fick målsprutan fram foten och petade in ledningsmålet i den 25:e minuten. Detta var hans nionde mål för säsongen.

Annons

Häcken trummade på för en kvittering - men målet uteblev i den första halvleken.

Zeidane Inoussa var märkbart besviken i halvtid.

- En ganska dålig halvlek. Vi är inte på tårna. Vi måste göra det bättre i andra halvleken för att ta poäng, sa han till Max.

Inoussa fortsatte:

- Vi slarvar, vi tappar boll. Vi ger dem målchanser som är onödiga och vi måste förbättra det mesta. Vi är trötta, vi spelade match nyligen, men det är ingen ursäkt.

Laorent Shabani, som assisterade till Nymans balja:

- Vi har gjort ett bra jobb. Det är ett bra lag vi möter, men vi försvarar oss bra, sa han till Max.

- Det är tufft när man inte har fått spela så mycket. Man sitter på bänken och känner att man kan bidra. Så det är skönt att göra skillnad när man får chansen. Nu behöver vi få till lite längre anfall och inte slarva bort bollen.

Annons

Häcken skulle få en drömstart på den andra halvleken. I minut 47 tog Julius Lindberg sig ned på högersidan och drog iväg ett fint inlägg. I straffområdet stod Ali Youseff - som med full kraft nickade in Hisingsklubbens kvittering.

Men "Totte" Nyman gav svar på tal.

Någon minut efter Häckens kvittering fick 31-åringen tag i bollen till vänster vid straffområdeslinjen. Nyman tryckte av ett fint skott som letade sig in i det bortre hörnet. Assisten stod ynglingen Ture Sandberg för.

2-1 till Pekings favör och Nyman med två baljor, alltså.

Det skulle dock svänga igen.

Kort efter Nymans strut slog nämligen Samuel Leach Holm en frispark från långt håll - som letade sig hela vägen in i mål. Detta var Leach Holms första mål i Häcken-tröjan.

Med dryga kvarten kvar åkte "Peking" på en smäll. Max Watson fick, oturligt nog, bollen på handen i straffområdet och Häcken fick således en straff tilldömd.

Annons

En straff som Ali Youseff rullade in på ett behärskat vis. Ställningen var därmed 3-2 i Häckens favör med en kvart kvar av matchen.

Och IFK Norrköping försökte. Och kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede.

Vito Hammershøy-Mistrati avlossade i straffområdet - och med matchens sista spark ordnade han en poäng för IFK Norrköping.

- Det är svårt att sätta ord på. Det är jävligt trist att vi inte håller hela vägen. Jävligt tråkigt, sa Samuel Leach Holm till Max efter matchen.

IFK Norrköpings tvåmålskytt Christoffer "Totte Nyman:

- Det var skönt att vi fick in kvitteringen. Vi fick till en hyfsad forcering, men Häcken är skickliga på att hålla bollen. Men det var otroligt skönt, mycket känslor.

- Alla poäng är vitkiga just nu. Vi fick med oss en poäng när vi låg under, vilket är väldigt viktigt. Vi vill såklart ha tre poäng när vi leder. Men alla poäng räknas.

Annons

Om sina två mål sade skyttekungen följande:

- Bra inlägg på första, på andra målet fick jag till ett bra skott. Jag bestämde mig tidigt att jag bara ville få bollen mot bortre. Det blir bra.

Startelvor:

IFK Norrköping: Mitov Nilsson - Salihovic, Eriksson, Watson, Kalley - Sandberg, Ceesay - Neffati, Khazeni, Shabani - Nyman.

BK Häcken: Abrahamsson - Lindberg, Hovland, Lode, Laursen - Leach Holm, Gustafson, Larsen - Inoussa, Youssef, Agbonifo.