Hamsik stod över träning - kan ha gjort sista matchen i Blåvitt

Under söndagen ställs IFK Göteborg mot Djurgårdens IF på bortaplan, och när Blåvitt tränade under lördagen fanns storstjärnan Marek Hamsik inte med.

ANNONS

- Han har en känning, utan att gå in på några detaljer. Därför bestämde vi att han inte skulle träna ute på planen i dag (lördag) för att få bästa ingång till matchen, säger klubbens sjukgymnast Calle Persson till GP.

Marek Hamsiks kontrakt med IFK Göteborg sträcker sig fram till sommaren, men med hjälp av en klausul kan han lämna gratis i sommar. Detta skulle alltså kunna betyda att Hamsik kan ha gjort sin sista match i Blåvitt-tröjan, då det finns en risk att han inte kan spela på söndag.

- Eftersom han inte tränade... Det är klart vi måste anpassa träningen, men vi går för att han ska spela i morgon (söndag), det är planen så får vi se var det landar, säger Persson.

Roland Nilsson menar att de får avvakta och, men bekräftar också att han kommer vara med i truppen som åker upp till Stockholm för att möta Djurgården.

ANNONS

Utöver Hamsiks känning så kommer varken Sebastian Eriksson eller Robin Söder till spel.