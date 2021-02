Här är 10 spelare som kan säljas från svenska klubbar under deadline day

Paulos Abraham, 18, forward - AIK

Kommentar: AIK:s sportchef Henrik Jurelius har inte gjort någon hemlighet av att det funnits intresse för Abraham under vintern. Enligt Aftonbladet är ytterforwarden nu nära Groningen, då han flugit till Nederländerna för att slutföra en affär. Klubbarna är överens och övergångssumman ligger på omkring 25-30 miljoner, enligt tidningen. AIK har via sin hemsida bekräftat att förhandlingar med Groningen pågår.

Anel Ahmedhodzic, 21, back - Malmö FF

Kommentar: Mittbacken har kopplats ihop med klubbar som Milan, Chelsea och Napoli, men allra mest Atalanta. I dagarna skrev Tuttomercatoweb att den sistnämnda klubben är nära att köpa loss Ahmedhodzic från MFF för åtta miljoner euro (drygt 80 miljoner svenska kronor).

Besard Sabovic, 22, mittfältare - Mjällby AIF

Kommentar: Mittfältaren var nära en flytt till ungerska MOL Fehérvar, men just nu ser han ut att säljas till turkiska Kayserispor istället. Det uppgav Expressen i dagarna och Mjällbys sportchef Hans Larsson bekräftade uppgifterna för Fotbollskanalen i fredags.



Daleho Irandust, 22, mittfältare - BK Häcken

Kommentar: Var ytterst nära en flytt till Toulouse i franska andraligan, men den affären (som uppges ha varit värd 19 miljoner för Häcken) sprack. Det har Häckens sportchef Martin Ericsson bekräftat för Aftonbladet. Kanske hamnar Irandust någon annanstans?



Sead Haksabanovic, 21, forward - IFK Norrköping

Kommentar: Har själv varit tydlig med att han gärna vill ta nästa steg och byta klubb. Haksabanovic har också placerats i New York Red Bulls, men de senaste rapporterna om förhandlingarna där säger att det inte blir någon affär. Om en klubb i Europa kan slå till på deadline day? Inte omöjligt.

Eric Kahl, 19, back - AIK

Kommentar: Vänsterbacken har dragit till sig intresse efter sin debutsäsong i AIK:s A-lag i fjol. Klubben har förkastat bud på Kahl, som de värderar högt.

Erion Sadiku, 18, mittfältare - Varbergs Bois

Kommentar: Nyligen uppgav Hallands Nyheter att Varberg är väldigt nära att sälja Sadiku till Genoa i Serie A. Om den affären går i lås innan det italienska transferfönstret stänger under måndagen? Återstår att se.

Arnor Traustason, 27, mittfältare - Malmö FF

Kommentar: Öppnade tidigare under vintern för att lämna Malmö och nyligen rapporterade Kvällsposten att både MLS-laget New England Revolution och Serie B-klubben Lecce är intresserat av islänningen. Traustason själv har bekräftat för Fotbollskanalen att klubbar hört sig för. "Jag ska inte bara tacka ja till vad som helst. Det måste vara bra för mig och då bra för Malmö också", sa han i den intervjun om en eventuell flytt.

Max Svensson, 22, forward - Helsingborgs IF

Kommentar: Det är fortfarande oklart om Svensson kommer följa med HIF ner i superettan. Allsvenska klubbar har yttern på sin radar men enligt uppgifter till Fotbollskanalen har även utländska klubbar visat intresse för Svensson under januari, vilket gör honom till ett namn att följa under deadline day.

Joseph Okumu, 23, back - IF Elfsborg

Kommentar: Mittbacken har gjort succé i allsvenskan och för Aftonbladet har Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson talat om att det är en flytt till topp fem-liga i Europa som är aktuell för Okumu. Enligt samma tidning har dock Borås-laget valt att inte acceptera bud i 30-miljonersklassen på kenyanen. Man sägs vilja ha mer.

FOTNOT: Enligt fotbolldirekt.se och Aftonbladet är Gustav Henriksson på plats i Österrike för att göra klart med en flytt till Wolfsberger. Där är dock transferfönstret öppet till den 8 februari, vilket gör att affären inte behöver bli klar under måndagen.