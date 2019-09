Här är AIK:s bruttotrupp till mötet med Häcken

Senare under söndagen ställs AIK mot Häcken på bortaplan. Senast vann Gnaget med 2-1 mot Djurgården och inför den matchen tog tränaren Rikard Norling ut 21 spelare i sin bruttotrupp.

I söndagens möte med Häcken har Norling valt att ta ut 19 spelare i sin bruttotrupp, däribland Felix Michel och Saku Ylätupa som inte var med i matchtruppen i derbyt. I AIK saknas bland annat avstängde Enoch Kofi samt skadade Jesper Nyholm och Joel Ekstrand.

Se AIK:s bruttotrupp till mötet med Häcken i tweeten nedan.

Matchen mellan AIK och Häcken börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.