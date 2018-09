Här är de som ingår i Blåvitts riskkapitalbolag: "Kan få tillbaka sin insats plus en förutbestämd del"

Det var på medlemsmötet tidigare i september som IFK Göteborgs kassör Jakob Andreasson förklarade att klubben, som brottas med ekonomiska problem, under året tagit in externt kapital via det nya bolaget IFK GBG Transferintressenter AB. På mötet ville Andreasson dock inte säga något om summa eller vilka företag/personer det rörde sig om

Men nu publicerar IFK just listan över de parter som gått in med pengar i bolaget. Enligt klubben själv beror det på att man fick så mycket frågor kring bolaget. GT skriver samtidigt att listan publicerats efter att de begärt att få ut aktieboken för det nya bolaget.

- I det avtalet vi har med de här så har vi i grunden en sekretessklausul och innan vi hade haft den diskussionerna med de personerna och företagen som var med i den affären så kunde vi inte gå ut med det. I och med att det blev ett så stort intresse kring det, vilket vi och för sig kanske borde ha kunnat förutse, så tog vi en diskussion med dem och då valde de att häva det helt enkelt. Det är inget de skäms för eller något som är hemligt utan det handlar egentligen om en affärshemlighet vid det tillfället, säger klubbdirektören Max Markusson till Fotbollskanalen.

Några ytterligare premisser kring avtalet, såsom summa eller motkrav, framgår inte av det man skriver på sin hemsida. Max Markusson är fåordig kring upplägget i övrigt, men säger samtidigt:

- Det är klart att det finns en affärsmässig överenskommelse men de har ingen påverkan i hur vi bedriver verksamhet. Det handlar mer om att de ställer upp i en tid när vi behöver hjälp och om saker och ting faller väl ut så får de sin del av kakan och den kakan är begränsad både i tid, det är inget evighetsavtal, och den är också begränsad i omfattning; att de inte ska kunna göra en för stor affär utav det heller.

- De kan få tillbaka sin insats plus en förutbestämd del, så kan jag säga.

Enligt Markusson ligger ”risken” hos personerna som gått in med pengarna, inte på Blåvitt.

- Det är totalt utan risk för IFK Göteborg. Risken ligger hos de här personerna och företagen som valt att gå in. Det är ett väldigt förmånligt avtal som är baserat på deras intresse och engagemang i Blåvitt.

Nils Wiberg, stjärnsponsor i Prioritet Finans, fick frågan om att vara med i det nystartade bolaget, men tackade nej.

- Jag tänkte hålla käften, men nu blev jag så ledsen när jag såg detta. Ett riskkapitalbolag är ju en gammal relik från 80- och 90-talet. Vilka andra klubbar använder sig av det i dag? Jag tycker att det är tiggeri. Varför kan inte Blåvitt tjäna egna pengar? De har ju alla förutsättningar. Man ska inte behöva sälja Kamratgården och hålla på med riskkapitalbolag, det är inte värdigt IFK Göteborg som är det finaste varumärket i Sverige. Det är för låg nivå på gänget som jobbar där. Sträck på er och inse vad ni är för något, sa han i en intervju med GT i förra veckan.