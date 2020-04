Här är genombrotten i Norge och Sverige - så har det gått: "En massaker från norsk sida"

Flera talangfulla spelare har dock först och främst slagit igenom i allsvenskan och i Eliteserien, medan andra har tagit andra vägar, som Kulusevski via Brommapojkarna till Atalantas akademi. Fotbollskanalen har nu, med hjälp av två experter, tittat närmare på "Årets nykomling" i allsvenskan och "Årets genombrott" i Eliteserien senaste åren för att se hur det har gått för de talangfulla spelarna efter genombrottsåren.

Norsk och svensk fotboll har under senaste åren fått fram flera talangfulla spelare. I Sverige är bland annat Mattias Svanberg, Dejan Kulusevski och Alexander Isak namn som nämns bland unga spelare som fått chansen och imponerat i stora ligor ute i Europa, medan många i Norge nog i stället tänker främst på Martin Ødegaard, Sander Berge och Erling Braut Haaland.

2014: Gustav Engvall, IFK Göteborg, nu i Mechelen 2015: Kerim Mrabti, Djurgårdens IF, nu i Birmingham 2016: Alexander Isak, AIK, nu i Real Sociedad 2017: Pontus Dahlberg, IFK Göteborg, nu i FC Emmen på lån från Watford 2018. Muamer Tankovic, Hammarby 2019: Alhassan Yusuf, IFK Göteborg

Norska tv-kanalen Eurosports expert Joacim Jonsson, som är en välkänd expert och debattör inom norsk fotboll och tidigare sportchef för Fredrikstad, menar att det är en tillfällighet att flera norska jättetalanger, framför allt Martin Ødegaard, Sander Berge och Erling Braut Haaland, kommit fram samtidigt, men att det inte är någon tillfällighet att spelarna lyckats i Norge och sedermera utomlands.

Jonsson menar att samtliga norska genombrottsspelare (på listan ovan utöver Krepin Diatta, som är från Senegal) har en relativt lik bakgrund som varit helt avgörande för deras framgång. Experten går igenom spelarnas bakgrund så här:



- Haaland har en pappa som spelat i Premier League och en mamma och en mormor som har varit friidrottare, så det är ju nästan en Serena Williams-avel. Han har både det genetiskt, i förhållande till arv, men även en miljö med föräldrar som har varit toppidrottare och som hela tiden coachat och matchat honom hela vägen och tagit riktiga val för honom. Han har ju kunnat gå till vilka klubbar han velat, men han har gått till Salzburg, som inte är någon jätteklubb och valde nu Dortmund i stället för de stora klubbarna. Han har hela tiden tänkt på utveckling och inte glamour, något som också hörs när han blir intervjuad. Han har en jordnärhet och en ödmjukhet som är helt unik. Han tänker bara på nästa match och att han ska imponera och jobba ännu hårdare i nästa match, säger han.

- Sander Berge har också två föräldrar som båda har varit landslagsspelare i basket, samtidigt som han säger själv att basketen gett honom en extrem motorik och spelförståelse. Dessutom har även hans föräldrar nått toppen och vet vad som krävs hela tiden. Det har hjälpt Sander Berge redan från ung ålder.

- Håkon Evjen är det senaste stjärnskottet och han har också en farbror och en pappa som har varit elitfotbollsspelare. De har också systematiskt jobbat med Evjen sedan han var tio år med extremt mycket repetition och extremt mycket träning hela vägen.

- Kristoffer Ajer gick ut med sexor (högsta betyget i Norge) i allting i skolan och är extremt intelligent och reflekterande. Han har berättat att redan när han var nio-tio år, så började han att träna systematiskt för att bli bra och Martin är kanske den mest extrema. Hans pappa har varit elitfotbollsspelare och han har jobbat systematiskt från att han var sju, åtta år, nästan dagligen för att ta nästa steg hela tiden. Det finns en systematik i de här spelarna, så det är inte en tillfällighet att de blivit så bra. Det handlar om arv och miljö som är extrema och deras personligheter. Det är helt unika personligheter som kommer upp här. Jag förstår inte hur man kan vara så bra och ödmjuka som de är.

Jonsson tycker även att de norska genombrottsspelarnas klubbval har varit kloka.

- Klubbvalen de har gjort är förnuftiga. Ødegaard gick visserligen till Real Madrid som är en superklubb, men kom sedan till Vitesse, Heerenveen och är nu i Sociedad på lån, lite mindre klubbar för att ta de här stegen. Sander Berge har gjort samma sak. Många klubbar har varit på honom, men han har hela tiden varit i klubbar, där han fått en roll. Han visste att han skulle få det i Genk och han visste att han skulle få det i Sheffield United i stället för att gå till större klubbar, där det kan stoppa lite grann, säger han och fortsätter:

- Ajer gick till Celtic där möjligheterna var stora till att få spela och Evjen gjorde detsamma nu med AZ Alkmaar. Det är en "smartness" och en tankegång i nästan varje steg som de tagit i hela sitt liv, men de har också offrat mycket.

Jonsson tror även att Berge, Ødegaard och Haaland kan komma att bilda en centrallinje för det norska landslaget en lång tid framöver.

- Vi snackar potentiella världsstjärnor, då de är unga. Det är faktiskt helt unikt och det här är en centrallinje som förhoppningsvis Norge kan bygga vidare på under en landslagsera. Det hade ju Sverige i och för sig också med Zlatan, Mellberg och det gänget, men de var kanske inte lika tätt födda. Det är unikt att ett så litet land som Norge tagit fram så jäkla bra spelare. Ødegaard och Haaland är kanske de största talangerna i Norges historia och nu har båda kommit fram samtidigt.

Hur ser du på de allsvenska nykomlingarnas utveckling?

- Jag känner de svenska spelarna lite för dåligt, men Isak är ju naturligtvis en superspelare och är på samma höjd som Haaland och Ødegaard, men är det samma fokus på de andra? Man kan ställa sig frågor kring det. Det är ett extremt fokus som de här spelarna har haft, samtidigt som de har en fördel av att komma från "möblerade hem". De har alltid vetat vad de ska träna på och gjort det systematiskt hela vägen. Det är en tillfällighet att alla kommer fram nu, så det är inga klubbar eller förbundet som ska slå sig för bröstet. De hade kommit fram oavsett, då de har den här drivkraften. De har drivits av sina föräldrar hela vägen, samtidigt som de också haft en egen drivkraft som driver de framåt nu.

Jonsson menar att de norska genombrottsspelarna i Eliteserien är överlägsna de allsvenska nykomlingarna senaste åren, utöver Alexander Isak, men menar att det blir jämnare om man lägger till Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg i jämförelsen.

- Norge vinner nog den matchen också, även om många svenskar säkert vill hävda något annat, då nationalismen kanske träder in. Men jag tycker att de norska spelarna nog är vassare, det går inte att komma ifrån. Isak är såklart riktigt, riktigt, riktigt bra, men jag tycker nog att Haaland är mer brutal. Kulusevski har ju också varit fantastiskt bra, men jag håller nog de norska spelarna lite högre, säger han och fortsätter:

- Men utifrån listan är det ju inget snack. Då är det ju nästan en massaker från norsk sida.

C Mores expert Hasse Backe säger i sin tur så här om de svenska spelarnas utveckling efter att ha blivit utsedda till "Årets nykomling" i allsvenskan:

- Det är inte många som slagit igenom från Sverige, även om det är Isak då såklart. Isak hade en överlägsen kapacitetspotential (gentemot övriga) om man ser till när de lämnade Sverige och kring vilka som kunde lyckas. När vi tittade på statistik i Fotbollslabbet såg vi också att Isak är den som procentuellt sett har möjlighet att nå "Zlatan-nivå", säger han och fortsätter:

- Om man ser till övriga med Engvall, Mrabti, Tankovic och Yusuf är de spelare som är okej i allsvenskan eller proffs i Sverige och kan lockas av möjligheten av att komma utanför Skandinavien, men sett till potential och kapacitet är det bara Isak av de här som kan lyckas utomlands.

Backe tror inte att övriga svenska nykomlingar kommer nå samma nivå som Isak är på i dag, det vill säga i ett topplag i La Liga.

- Det blir inte någon högre europeisk nivå för Engvall och Kerim, vilket gäller Dahlberg och Tankovic också. Det kommer bli via typ Holland och Belgien, men kanske också som med Kerim där det blev Championship-nivå i England. De har inte den potentialen om man jämför med Isak.

Backe är samtidigt imponerad av de norska spelarna, främst Martin Ødegaard, Sander Berge och Erling Braut Haaland. Han tycker att de har valt bra vägar ut i Europa, även om det var tufft för Ødegaard till en början i Real Madrid med utlåningar till Nederländerna.

- Ødegaard valde den tuffa vägen i Real Madrid och det är nästan omöjligt i unga år att på något sätt slå sig in och få matcher i Real Madrid. Nu säger det i stället pang boom i Real Sociedad, där han är på lån, och har skapat sig ett namn i hela Europa i dag och kommer att vara stekhet. Sander Berge är en lite annan spelartyp än Ødegaard, men har nu ändå slagit sig in, som vi måste säga, i ett topplag i Premier League.

Backe fortsätter:

- Haaland valde också en jäkla bra väg med Red Bull Salzburg. Jag känner ju Red Bull väldigt väl eftersom att jag tränade Red Bull i New York i tre år och besökte akademin. Så sent som för två månader sedan var jag också i Salzburg och besökte deras akademi. De har ett ruskigt strukturerat talangprogram och är väldigt klara med sin spelstil, att fostra spelare utifrån den spelstilen och varje spelare måste nästan titta på en karriärplanering när man väljer klubb från Sverige och Norge. Var kan jag passa in? Var kan jag utvecklas? Var får jag speltid?

- Att dundra på med Barcelona eller Real Madrid blir aldrig bra. Då blir man utlånad och det hinner gå ett eller två år som för Isak med väldigt lite speltid. Därför är det väldigt imponerande att han gått tillbaka så snabbt till bra nivå efter så begränsat med speltid. Men Haaland valde ju den perfekta vägen via Red Bull Salzburg.

Hur ser du på genombrottsspelarna om du jämför Norge och Sverige?

- Jag tycker att det är en kraftig övervikt på den norska spelarsidan om man jämför med den svenska, säger Backe och fortsätter:

- Jag tror att det går lite i cykler. Ibland har något land i Skandinavien en väldigt bra tioårsperiod och sedan får nästa land en bra tioårsperiod. Det är nog jättesvårt att hitta ett väldigt bra och klart svar på det. Nu får Norge fram en bra generation och sedan kommer Sverige få fram en bra generation. Det är inte så att något land har ett bättre utvecklingsprogram. Där man ganska lika, då alla är väldigt välstrukturerade i dag och jobbar på ett bra sätt. Det går nog i cykler.

Backe är samtidigt noggrann med att poängtera att Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg finns som stora svenska framtidsnamn, även om Svanberg inte blev utsedd till "Årets nykomling" i allsvenskan, samtidigt som Kulusevski lämnade Sverige tidigt och därmed aldrig var aktuell för den utmärkelsen.

- Kulusevski ska ju egentligen med in i bilden, precis som Svanberg. Om du lägger in Kulusevski och Svanberg får du en helt annan bild av Sverige. Då matchar man ju Norge hur lätt som helst. Nu tittar man ju på årets genombrott, men talangerna finns ju där med Kulusevski och Svanberg också.