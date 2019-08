Här är trion som tar över efter Larsson i HIF: "Kortsiktigt helt trygga med dem"

I juni valde Helsingborgs IF att sparka sin dåvarande huvudtränare P-O Ljung. Ersättaren blev Henrik Larsson. Kort därefter meddelade assisterande tränaren Christoffer Andersson att han valt att lämna staben.

Då valde HIF att ersätta Andersson med Jens Karlsson, som flyttades upp från U19-laget. I det läget hade klubben tre assisterande tränare som bistod "Henke" i arbetet med laget. Utöver Karlsson fanns Alexander Tengryd och Sven Andersson att tillgå för den förre storspelaren.

När Henrik Larsson nu bestämt sig för att hoppa av sitt uppdrag och lämna HIF står det klart att just Tengryd, Karlsson och Andersson får leda laget framöver.

- Den tränartrojka som finns kvar kommer att ta över nu och sköter det, men de tar över tills vidare. Vi får omgående nu, efter vi har hanterat det här, sätta oss ner och se hur vi löser tränarsituationen. Det arbetet börjar nu, i princip, säger ordföranden Krister Azelius till Fotbollskanalen.

I TV4-nyheternas livesändning med anledning av "Henkes" avhopp sa Helsingborgs klubbdirektör Joel Sandborg följande om tränarstaben:

- Vi kommer samlas nu och diskutera framtiden, men kortsiktigt är vi helt trygga med den konstellationen som funnits med Henrik.

33-årige Alexander Tengryd klev in i HIF:s A-stab inför den här säsongen. Han har tidigare jobbat inom klubbens akademi och förra året var han huvudtränare för Ängelholms FF när klubben ramlade ur division 1. Under hösten plockade han då in just Henrik Larsson som hjälptränare i ÄFF-staben.

Sven Andersson är främst målvaktstränare.