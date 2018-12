Här slår allsvenskan Champions League - Sundsvall bäst i Europa

Allsvenskan avslutades tidigare i november, men fortsätter att skapa rubriker. När det schweiziska researchföretaget CIES Football Observatory har studerat hur mycket av speltiden som är effektiv i ligorna ute i Europa hamnar allsvenskan i topp.

Enligt företaget, som har studerat samtliga ligor ute i Europa, är bollen i spel 60,4 procent av tiden och med det är allsvenskan bäst i Europa. Ligan skuggas av Champions League där spelet är effekt 60,2 procent av matchen.

Dessutom sticker Sundsvall ut från mängden när Football Observatory har studerat vilket lag som har bollen i spel mest. Medelpadlaget har bollen i spel 63,7 procent av matchen, mest av samtligt lag i de nationella ligorna i Europa. Däremot har Club Brugge bättre statistik i Champions League.

New @CIES_Football Weekly Post ranks 37 European competitions according to % of effective playing time: @AllsvenskanSE most fluid competition; @ChampionsLeague 2nd ; full data at https://t.co/i2rJ9uRfyI pic.twitter.com/2PnvOT2z3z