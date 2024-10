Här sticker Ali ut - bland spelarna i hela världen: "Wow"

Det är CIES Football Observatory som rankar världens spelare utifrån olika kategorier. När det gäller indexet "take on", som mäter frekvensen av lyckade dribblingar, så når Malmö FF-stjärnan poängantalet 88 av 100.

- Väldigt tråkigt. Det har bara inte blivit stolpe in. Jag har haft lägen. Jag har lagt mest fokus på att komma till fler lägen och i de senaste matcherna har jag hamnat i fler skottlägen. Det gäller att hamna där oftare, då vet jag att det släpper, säger han.

🔝 players for take on*, non-big-5⃣ leagues 🌐

🥇 #Ferreira 🇧🇷 90.2/100

🥈 #TahaAli 🇸🇪 88.0