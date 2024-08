Här sticker Zätterström ut bland världens unga mittbackar: "Kul"

- Vi kunde ha valt att ta in en riktigt bra mittback till vänster, samtidigt ska man också hitta den och den ska passa in. Det finns också en inkörningsperiod. Men det hade antagligen stängt vägen för Nils så det ville vi inte göra.

Top performing U2⃣0⃣ centre backs 🌏 as per @CIES_Football Index*

🥇 #TarasMykhavko 🇺🇦

🥈 #VitorReis 🇧🇷

🥉 #JorrelHato 🇳🇱#SeydouSano 🇸🇳 #NilsZatterstrom 🇸🇪

* At least 90' during current season

More ⚽️ stats 👉 https://t.co/Qfv9Y05QD5 pic.twitter.com/La6wyg4rt2