Här tar “AC” första stegen mot en återkomst: “Det finns en fastlagd plan”

Det var i slutet av maj som den 33-årige mittfältaren tvingades avbryta en träning för att åka till sjukhus och vidare kontroll. Anders Christiansen fick operera in en ICD, en sorts pacemaker, och Malmö FF meddelade senare att danskens säsong var över.

“AC” har hållit en låg profil sedan dess. Men under söndagens matchförberedande träning inför Kalmar-mötet i morgon var Christiansen med och tränade för första gången. Dansken körde själv med en fystränare under uppvärmningen, innan träningen stängdes för media.

- Han följer en progression som är under en längre tid. Nu har han gjort en del i gymmet under ett par veckor, och sedan går han in i en del med mer ute på planen - men inte i lagträning utan vid sidan av, säger chefstränaren Henrik Rydström.