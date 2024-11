Hareide lämnade Island - går i pension och tvingas till knäoperation

I början av veckan gick det isländska fotbollsförbundet ut med nyheten om att Åge Hareide, på eget initiativ, avgår från jobbet som förbundskapten.

Nu berättar han själv om anledningen till beslutet.



- Jag ville egentligen fortsätta, säger 71-åringen till Nettavisen och fortsätter:



- Jag har haft problem med ett dåligt knä, så jag har haft svårt att gå under de senaste två månaderna. Under samlingarna i oktober och november så var knäet väldigt dåligt och det blir en hel del promenader under samlingarna.

Hareide berättar att knäproblemen är så pass illa att han kommer behöva opereras.



- Jag undersöker möjligheten att byta ut knäet. Det måste göras, annars kan jag inte göra någonting, säger norrmannen till Nettavisen.

Annons

Jobbet som isländsk förbundskapten blir också det sista uppdraget för Åge Hareide efter en lång tränarkarriär.



- Ja, det kan jag bekräfta. Nu kommer jag lägga tid på att kunna gå igen. Jag har haft tur som varit frisk i många år, men jag hade en liknande operation på mitt andra knä. Då behövde jag spendera en och en halv månad på sjukhuset på grund av en infektion, berättar han.



- Jag har inte fått någon tid för operation ännu, men jag ska undersökas snart och efter det får jag förhoppningsvis reda på mer.

Åge Hareide tog över Island i april förra året och har under sin långa karriär som tränare bland annat basat över Malmö, Helsingborg, Örgryte, Rosenborg och det danska landslaget.

Han vann två SM-guld under karriären. Ett med Malmö och ett med Helsingborg.