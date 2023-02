Hausner om respekten för Blåvitt-stjärnorna - och våndan inför flytten: "Grät med ena ögat"

Sebastian Hausner pustar ut. Efter några intensiva dagar har den danske mittbacken slagit sig till ro i Göteborg och Blåvitt, med vilka han kritat på ett färskt fyraårskontrakt. Efter sex säsonger i danska Århus väntar nu för första gången ett utlandsäventyr för 22-åringen.

- Det som fick mig hit tror jag var att jag hade ett bra snack med tränarna och Håkan (Mild, klubbdirektör) om klubben. Klubbens historia och tradition passar mig bra. Det är många saker som klubben har som jag vill vara en del av, inleder Hausner.

Var det flera klubbar med i racet?

- Jag vet inte riktigt. Jag och min agent hade som överenskommelse att vi bara skulle prata med varandra om det var en klubb som verkligen var konkret intresserad. När IFK kom in i bilden så märkte vi att det var "the right match".

IFK Göteborg har varit på mittbacksjakt under en längre period för att ersätta Mattias Bjärsmyr, som avslutat karriären. Med några dagar kvar till utlandslägret i Spanien blev förhandlingarna mellan Blåvitt, Århus och Hausner konkreta.

- I söndags fick jag ett samtal från min agent om att de (Blåvitt) var intresserade och att klubbarna förhoppningsvis skulle komma överens. Men vi har pratat med varandra i några dagar eller någon vecka, berättar han.

Inför flytten var Sebastian Hausner noga med sin research. Den dåvarande lagkamraten i Århus och tidigare Blåvitt-spelaren Kevin Yakob sålde in klubben för Hausner, som då nappade direkt.

- Jag frågade honom om lite formaliteter. Om staden, laget och klubben. Han hade bara positiva saker att säga! Jag pratade med honom tre-fyra dagar innan flytten, så det gjorde mig mer säker. Han sa att jag skulle se fram emot att spela på Ullevi och träffa killarna i laget. Han pratade varmt om IFK, så efter det snacket var jag väldigt säker.

Du gillade vad du fick höra?

- Ja! Och än så länge verkar allt stämma, så han ljög inte.

Sebastian Hausner växte upp i den danska småstaden Horsens, var han också tillbringade de första åtta fotbollsåren. Som 14-åring gick flytten till Århus och AGF - och där skulle den 188 centimeter långe mittbacken få sitt stora genombrott på proffsnivå.

Det blev totalt 82 seriematcher för den danska ligaåttan. Under årets säsong förlorade han sin plats i startelvan, men var ändå tudelad inför att packa väskorna och lämna hemlandet.

- Det blev fem säsonger i A-laget. Jag har varit i Århus länge, så det var så klart tufft att lämna. Samtidigt var det det rätta tillfället att lämna. Jag grät med ena ögat och log med andra sidan. Århus är en stor del av mig och det är hemma för mig. En dag kanske jag kommer tillbaka, man ska aldrig säga aldrig. Samtidigt var det rätt för mig att testa vingarna i en annan liga. På så sätt är jag inte ledsen.

Under tisdagen gjorde Hausner sitt första träningspass med sina nya lagkamrater. I dag (läs onsdag) står vilodag på schemat innan det bär av till det tio dagar långa träningslägret i Torrevieja, Spanien.

- Det var fint att få träffa killarna. De var väldigt snälla och de flesta var väldigt bra på att förstå min danska. Det var också fint att få se alla faciliteter och människor runt om. Mycket är annorlunda i Århus, men faciliteterna och nivån på allt runt omkring här är lika bra, om inte bättre.

Hur är svenskakunskaperna?

- Jag tycker det är okej när folk drar ner på tempot lite! Men det beror på, för vissa dialekter i svenskan är svårare än andra. Men jag förstod ungefär 80 procent av killarna som jag snackade med i går, så det var en bra start! Kanske att 30-40 procent förstod min danska när jag pratade långsamt …

Du kanske behöver lära din nya mittbackskollega Johan Bångsbo lite danska?

- Haha! Ja, det funkar när man båda pratar lite danska och lite svenska. Då förstår man.

När Calle Johansson nu gått i motsatt riktning och lämnat Blåvitt för spel i Danmark, är Sebastian Hausner tänkt att kliva in i startelvan direkt och komplettera Johan Bångsbo. Det tycks bli ett tillskott som motståndarlagens offensiva spelare kommer märka av.

- Jag ser mig själv som en hårt arbetande och intensiv spelare. Jag är aggressiv på planen och gillar att försvara offensivt och ta duellerna. Jag är också väldigt snabb, så jag är inte rädd för att gå upp - för jag hinner tillbaka. Sedan fucking hatar jag att förlora, så det är nog det folk kommer märka av först. Jag blir så förbannad när vi förlorar och jag gör allt för att vinna.

Kevin Yakob sa att du är komplett och inte har några direkta svagheter. Är det så?

- Nej, alla har svagheter! (skratt) Min teknik är inte femstjärnig på FIFA, och den är inte fyrstjärnig heller. Alla har svagheter på något område, men jag skulle inte vilja kalla det för svagheter, snarare förbättringsområden.

I dansk media har den U21-landslagsmeriterade försvararen tidigare benämnts som en "bindgalen alfahanne". Sedan Blåvitt-flytten gjordes aktuell har smeknamnet spridits även till Sverige, men det råder fortfarande vissa oklarheter kring vad benämningen faktiskt syftar till. Sebastian Hausner har sina gissningar.

- Jag tror kanske att det är för att jag kommunicerar väldigt mycket på planen och inte är rädd för att öppna munnen. Det är mestadels positivt, för jag vill vara en ledare. I ungdomslandslagen har jag varit kapten och sett till att ta hand om gruppen. Det är viktigt för mig, att ta ansvar.

Gillar du smeknamnet?

- Nja … Både och. Om de menar på det positiva sättet så är det bra, men det kan också vara negativt. För om någon annan (i laget) vill säga något så kanske en alfahanne känner sig åsidosatt, och så ser jag inte mig själv. Det finns väldigt många killar här som har mycket rutin och som har bra karriärer bakom sig. Till dem säger man inte bara vad som helst. Men jag ser det på det positiva sättet.

På planen kanske det är bra att vara en alfahanne?

- Ja, exakt!

Vad tror du att Blåvitt som lag kan uppnå i år?

- När jag har tittat på dem och pratat med folk runt omkring så är det ett väldigt bra lag. Ambitionerna i klubben är stora. Man vill så klart alltid komma så högt upp i tabellen som det går, men jag tror att vi har laget för det. Men jag tror också att det är bra att inte titta för långt fram i tiden, utan ta några matcher i taget. Annars blir man frustrerad om man inte får resultaten med sig direkt, avslutar Sebastian Hausner.