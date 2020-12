HBK åter i allsvenskan - och nu förlänger duo

Halmstads BK spelar 2021 åter i allsvenskan igen. Och nu står det klart att man förlängt kontrakten med två viktiga pusselbitar inför nästa säsong. Såväl mittbacken Joseph Baffo, som varit given under säsongen, som mittfältaren Simon Lundevall som anlände under hösten, har skrivit på nya kontrakt över 2022.

- Nu får jag en försäsong och tänker hitta tillbaka till formen. Det har känts väldigt bra på träningar och är i bra slag. Jag är jätteglad att kontraktet är klart och det ska bli riktigt inspirerande att starta försäsongen, säger Simon Lundevall i en kommentar på klubbens hemsida.

Baffo:

- Det har varit på gång ett tag och det känns skönt att vi har nått en överenskommelse. Nu är det bara att ladda inför nästa säsong.