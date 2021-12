Heerenveen nekar Tomasson-kontakt: "Minns inte att jag varit i Sverige"

Jon Dahl Tomasson har lett Malmö FF till två raka SM-guld i allsvenskan och gruppspel i årets Champions League. Framgångarna har lett till att det nu ryktas om att den danske succétränaren kan vara på väg bort från MFF.

- Det kommer alltid finnas intresse när en tränare eller spelare gör det bra, det är normalt. Det kommer alltid finnas klubbar som letar. Men jag är väldigt glad och stolt över att vara i Malmö. Jag jobbar extremt hårt varje dag för att hjälpa klubben. Jag har fortfarande kontrakt här, sa Tomasson till Fotbollskanalen efter Champions League-avslutningen mot Juventus för tre veckor sedan.

Nederländska sajten FC Afkicken rapporterade under gårdagen att Heerenveen, vilka Tomasson spelade för 1994-1997, tagit kontakt med dansken om att bli ny tränare. De uppgifterna tillbakavisas nu av Heerenveens tekniske direktör Ferry de Haan.

- Det skrivs mycket just nu. Jag skulle till och med ha varit i Sverige, men konstigt nog minns jag inget av det. Inget av det som det ryktas om nu finns för närvarande på agendan, säger de Haan till Voetbal International.

Tomasson tog över tränarjobbet i MFF i januari 2020 efter en fyraårig sejour som assisterande förbundskapten för Danmark.

Zijn desgevraagde reactie: ‘Er gaat momenteel heel veel rond. Ik schijn zelfs al in Zweden geweest te zijn, alleen kan ik me daar gek genoeg helemaal niets van herinneren. Niets van wat er momenteel allemaal gemeld wordt is op dit moment aan de orde.’ (2/2)