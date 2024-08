Hellberg om Hahns insats: "Han är den första där inne som inte är så nöjd"

Efter tre raka segrar och bara ett insläppt mål blev det en tung match för Warner Hahn. Hammarbys målvakt släppte in tre mål när det blev 3-3 mot Brommapojkarna.



- Warner har varit fantastisk för oss och han slängdes in från första dagen. Det är klart att vi kräver mycket av honom och jag tror att han är den första där inne (i omklädningsrummet) som inte är så nöjd med sin insats. Så är det ibland. Hahn, tillsammans med mig och några andra, är säkert inte jättenöjda med vår insats. Men Hahn kommer fortsätta att vara jätteviktig för oss, säger Kim Hellberg.



Så här säger Hahn själv om sin insats:

- Den hade kunnat vara bättre. Så enkelt är det. Det första baklängesmålet var otur. Victor Eriksson var först på den och jag tror att han träffade bollen med sin högerfot och så… ja, jag kunde inte röra mina ben, jag var på väg åt andra hållet och väntade på att deras anfallare skulle träffa bollen. Men så var det min försvarare som träffade den.



- Det såg nog lustigt ut, men det var svårt för mig att ta den. Så den gick in i mål. Det är klart att det gjorde att jag blev arg och jag ville göra det bättre. Men ibland är det som det är.



Brommapojkarnas andra mål kom efter att Ibrahima Fofana snubblat så att Adam Jakobsen blev fri. Hahn räddade avslutet, men på returen gjorde Nikola Vasic mål.



- Det andra var också otur då jag först räddade friläget men där bollen kommer tillbaka till motståndarens fötter, han faller och passar sin medspelare, säger Hahn och berättar om 3-3-målet där Alexander Jensen slog en lång boll bakom Bajens backlinje så att Vasic blev fri och lobbade in bollen över en utrusande målvakt.

- Och tredje målet… vi vill spela högt och då måste jag spela högt. När jag rusade ut så visste jag redan att jag kom för sent, det enda jag kunde göra var att göra mig större. Men det är en del i att vara målvakt, ibland hamnar man i fel position. Jag hade kanske kunnat göra mer, som att ha hoppat högre eller gjort mig själv större, säger han.