Helsingborg har gjort årets fynd: "Är Messi-siffror"

Årets klassvärvning - Victor Edvardsen

Djurgården står, enligt Fotbollslabbets Ola Lidmark Eriksson, för 2022 års vinterfönsters klassvärvning. Det gäller Victor Edvardsen, som redan förra året imponerade i allsvenskan, men då för Degerfors.

- Supervärvning, såklart. Ruggig avslutare. Har ju visat det, framför allt förra säsongen men egentligen hela de två senaste. Så pratar man en spelare som ska avsluta och omsätta chanser till mål, vilket alltid brukar vara en väldigt viktig faktor om man ska vinna en liga. Det är en matchvinnare. Det handlar ju om att ta vara på de chanser man får och göra mål. Det tycker jag vi har sett varje år i allsvenskan, om man ska kunna utmana Malmö så behöver man överprestera lite och Edvardsen är ju en typisk sådan spelare, säger Lidmark Eriksson.

Dessutom skiljer sig Edvardsen från andra starka avslutare, då han gör färre "enkla mål" än många andra i skytteligatoppen 2021.

röd cirkel = missat skott

röd oktagon = blockerat skott

grön cirkel = skott på mål

boll = mål

- Om du jämför med Lewandowski till exempel, han tar avslut från extremt nära håll, många av de stora anfallarna ligger ju väldigt nära mål och gör enkla mål. Men Edvardsen, han nästan undviker ju målområdet, han har nästan inga avslut från målområdet och det gör att jag tycker det är ännu mer imponerande att göra så många mål och göra det så bra som han gör. Han hamnar ju inte i de enklaste lägena alla gånger.

Årets fynd - Taha Ali

Det största fyndet hittills under fönstret har Helsingborg gjort, enligt Lidmark Eriksson. Taha Ali värvades från Örebro SK. Under fjolåret imponerade han i superettan, då han under hösten var utlånad till Västerås SK. Han sticker ut, främst med sina dribblingar.

- Det är ju Messi-siffror, det är extremt sällsynt. Det ska bli jävligt spännande att se honom. Han har ju två egenskaper där han är riktigt bra, inte bara dribblingarna utan även passningsspelet är helt okej, så det är överhuvudtaget väldigt bra siffror. Det är en superspännande spets, menar Lidmark Eriksson.

Jämfört med andra spelare i superettan är han helt överlägsen gällande vunna dribblingar per match.

- Väldigt sällsynt att se någon som har så mycket i någon egenskap överhuvudtaget för han är så långt före alla andra. Just att vinna så många dribblingar per match, det ser man ju inte ofta överhuvudtaget i Europa. Det är egentligen bara Messi jag kan komma på som har legat på den där nivån, någonsin.

Årets miss - Rassa Rahmani

Rassa Rahmani har visat på fina egenskaper i division 1. Att han inte har bytt klubb i vintern, utan är kvar i Dalkurd, förvånar Lidmark Eriksson.

- Han är ju sett till ålder och utveckling spännande tycker jag. Sedan har han då en spets i passningsspel. Utifrån andra spelare man lyft från division 1 ser han ju minst lika spännande ut, tycker jag. Han sticker verkligen ut i målchansgivande passningar, alltså i det man brukar prata om som "expected assist", målchanserna på de passningarna han lägger är bland de högsta i hela division 1, så han assisterar ju till väldigt många lägen, menar experten.