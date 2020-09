Helsingborg tog poäng mot Bajen - går förbi AIK i haltande tabell

STOCKHOLM. Hammarby och Helsingborg kryssade under söndagen. Nu sätter Helsingborg press på AIK, som man kliver förbi i den haltande tabellen. - Hade vi gjort det lite bättre idag hade vi kunnat köra över Hammarby, säger Olof Mellberg till Dplay.

Nio spelare, varav tre målvakter, borta. Det gjorde att Helsingborg bland annat fick starta med 18-årige Ian Pettersson i mål borta mot Hammarby. Men trots alla avbräck lyckades bottenlaget knipa en poäng på Tele2 Arena.

I den tolfte minuten tog Hammarby ledningen. Muamer Tankovic drog till med ett skott från en position i utkanten av straffområdet, och fick se bollen gå i ribban, stolpen, mållinjen och stolpen innan Imad Khalili nickade in 1-0 i öppet mål.

Hammarby hade mycket boll i den första halvleken och skapade en del chanser. Men även gästerna Helsingborg stack upp i några anfall och bland annat missade kaptenen för dagen, Rasmus Jönsson, ett bra läge i den 27:e minuten när han sköt högt över och även forwarden Anthony van den Hurk brände ett nickläge en stund senare.

Det stod 1-0 i paus, men direkt i början av den andra halvleken kvitterade Helsingborg. Nämnde van den Hurk vann en duell på kanten i en omställning som skapade hål i hemmalaget och därefter spelade han in till en ren Max Svensson, som från nära håll rullade in 1-1.

Men gästernas glädje över målet varade inte länge. Hammarby tog ledningen på nytt i den 55:e minuten. Darijan Bojanic hittade in med ett instick till Alexander Kacaniklic, som med ett inspel in framför mål serverade Aron Johannsson. Forwarden tryckte sedan in 2-1 från nära håll.

Dessvärre för Bajen klev Muamer Tankovic av planen efter en dryg timmes speltid. Han satte sig ner i gräset, tog sig mot baksida lår och aviserade att han ville byta. Då valde tränaren Stefan Billborn att ge nigerianske nyförvärvet Akinkunmi Amoo första framträdandet i Hammarby-tröjan. 18-åringen har suttit på bänken under fyra matcher hittills, men nu har han alltså fått göra debut.

I den 70:e minuten träffade hemmalagets inhoppare Kalle Björklund ribban med ett långskott. Då var det nära 3-1, men bara minuter senare gjorde Helsingborg 2-2 istället. Rasmus Jönsson levererade en djupledsboll som skar igenom Hammarbys lag och gick fram till Max Svensson, som petade bollen i sidan till en fri Alex Timossi Andersson. Den inhoppande forwarden kom helt fri mot Davor Blazevic och dunkade in kvitteringen i ena hörnet.

Matchen slutade 2-2 och därmed tar Helsingborg klivet upp på säker mark, i en haltande tabell. Laget har två matcher mer spelade än AIK, som nu innehar kvalplatsen. Hammarby har fyra poäng upp till andra- och tredjeplatsen. Laget har dock spelat två matcher mer än Häcken och en match mer än Elfsborg.

- Sammanfattningsvis, känns det som att hade vi gjort det lite bättre idag hade vi kunnat köra över Hammarby. Vi hade många goda möjligheter och jag tycker att vi slarvade i det enkla, både i försvarsspelet och i anfallsspelet. Så det kändes som att detta var ett bra läge att ta tre pinnar, säger Helsingborgs-tränaren Olof Mellberg till Dplay efter matchen.

Hammarbys tränare Stefan Billborn var betydligt mer besviken efter matchen.

- Jag tror det finns en enorm besvikelse. Det är för enkelt. Det får inte vara såhär. Det är bedrövligt, säger Hammarbys Stefan Billborn till D Play.

Hammarbys lag: Davor Blazevic - Simon Sandberg (Kalle Björklund 57), Richard Magyar, David Fällman, Tim Söderström - Serge-Junior Martinsson Ngouali, Darijan Bojanic - Alexander Kacaniklic (Vladimir Rodic 57), Aron Johannsson, Muamer Tankovic (Akinkunmi Amoo 64) - Imad Khalili (Jeppe Andersen 72)

Helsingborgs lag: Ian Pettersson - Joseph Ceesay, Mix Diskerud, Kebba Ceesay, Erik Figueroa, Adam Eriksson - Armin Gigovic (Andreas Landgren 65), Jakob Voelkerling Persson (Alex Timossi Andersson 65) - Rasmus Jönsson - Anthony van den Hurk, Max Svensson (Noel Mbo 87)