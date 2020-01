Helsingborgs IF anmält till Arbetsmiljöverket av fackförbund: "Känns märkligt"

Foto: Bildbyrån/Helsingborgs IF.

Helsingborgs IF har anmälts till Arbetsmiljöverket. Bakom anmälan står fackförbundet Unionen. - Det är tråkigt, säger klubbordföranden Krister Azelius till Fotbollskanalen.

Under fredagen informerade Helsingborgs IF om arbetsmiljön i föreningen. I sitt uttalande skrev HIF bland annat att man under hösten hade ett möte med fackföreningen Unionen som kom med förslag på vad som kunde förändras till det bättre i verksamheten.

”Ur detta möte kom ett antal anmärkningar som rör brister i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Klubben fick en begränsad tid på två veckor att återkomma med svar, ett svar som kräver ett omfattande arbete. På grund av hög belastning och resursbrist bad klubben om ytterligare en halv till en hel veckas tid på för att kunna presentera sin ståndpunkt genom ett tillräckligt genomarbetat material men fick tyvärr inte gehör”, skriver HIF på sin hemsida.

Efter att klubben inte fick gehör av Unionen har nu fackförbundet valt att gå till högre instans och anmält föreningen till Arbetsmiljöverket. Enligt HD har Unionens skyddsombud bland annat påpekat brister i "de skriftliga rutinerna för att undersöka och åtgärda den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön" samt att "det inte fanns någon policy för när någon blir utsatt för kränkande behandling" i sin anmälan. Klubbordföranden Krister Azelius har inte ännu inte sett anmälan, men tycker det är tråkigt att ärendet går till Arbetsmiljöverket.

- Den anmälan som är gjord kan jag inte kommentera eftersom vi ännu inte har sett den. Arbetsmiljöverket har inte skickat den till oss och det har inte heller Unionen gjort. Det är svårt att kommentera påståenden och brister när man inte ser vad det är som görs gällande, säger han till Fotbollskanalen.

När fick ni reda på att ni var anmälda?

- Jag vet inte exakt när, men jag tror det var den 4 december som vi fick anmärkningarna från från dem och därefter fick vi två veckor på oss att förhålla oss till det. Jag vet inte om de arbetar med några tidsramar eller så, men att sätta sig in i det i en liten organisation som HIF och göra något åt detta på två veckor - och dessutom på julveckorna - noterade vi att vi inte kunde göra det. Från kansliet sökte man också Unionen för att få mer tid. Svaret som kom var dagen efter tvåveckorsfristen och då fick vi ett besked om att de skickat en anmälan till Arbetsmiljöverket, utan att förhålla sig till vår förfrågan om ytterligare tid. Om man nu bortser från att de har några strukturer så kan jag vara kritisk till att vi inte får ett svar. De måste mena att det här är en viktig fråga och att då hasta fram någonting i en sådan viktig fråga, som vi också tycker att det är... Det känns märkligt för mig att man drar det här till Arbetsmiljöverket. Jag kan inte ifrågasätta deras rätt att göra det, men jag uppfattar ingen samarbetsvilja i att försöka lösa en situation som de påpekar.

Om man ändå ser till att ni har blivit anmälda till Arbetsmiljöverket, hur allvarligt ser ni på det?

- Här måste man hålla isär äpplen och päron. Unionen är en av arbetsmarknadens parter i det här och deras uppfattning om hur arbetsmiljön ska vara är inte på något sätt för mig samma sak som att den uppfattningen är rätt. Nu vet vi inte vad riktigt det är man pekar på eftersom vi inte sett anmälan, så vi kan ha andra uppfattningar om detta. Men om Arbetsmiljöverket skulle mena att vi borde agera annorlunda så är det inget snack om att vi kommer att göra det. I mina ögon är det en oberoende instans som jag har stor respekt för kring detta. Anmälan till Arbetsmiljöverket i sig tycker jag inte jag är allvarlig. Men det är tråkigt. Det blir uppmärksamhet som ingen annan organisation hade fått utanför elitidrotten, kanske det politiska också för all del. Det skapas en negativism kring det och det är tråkigt. Allvarligheten i det kommer att redas ut av Arbetsmiljöverket och de kommer inte att vrida ur sig ett beslut, utan inleda en dialog. Vi kommer med stor sannolikhet att ha möten med Arbetsmiljöverket i frågor som de tycker är väsentliga.

Är det här förvånande med tanke på det som framkom i Helsingborgs Dagblad i höstas angående Joel Sandborgs (klubbdirektör) ledarstil?

- Jag inbillar mig att skriverierna om det utlöser att Unionen tar en position. Det kan inte vara en tillfällighet att de begär möten för första gången på många år, bortsett från möten med enskilda arbetstagare kort efter att skriverierna var. Man märker ett tydligt samband. Hur facket Unionen resonerar kring detta och vad de vill åstadkomma är jag inte på det klara med. Utan där måste jag få läsa och begrunda det som den här anmälan innebär.

Azelius poängterar avslutningsvis att HIF är öppet för förbättringar i sin arbetsmiljö om det skulle visa sig att det finns brister.

- Det som också ska sägas att det här inte är något krig. Är det på det viset att vi i något avseende känner att vi måste göra något bättre så är det klart att vi kommer att göra det. Jag tror mig veta att det finns en del påståenden om formella brister i dokumentationen och sådana saker kring arbetsmiljön och dem måste vi självklart förbättra. Då får vi säga till Arbetsmiljöverket att vi ska förbättra det. Det kan till och med vara så att vi har nått upp i tvåveckorskravet från Unionen. Vi vill ju ha en arbetsmiljö som är god och det fick vi ett tydligt bevis på i vår medarbetarundersökning. Men vi vill också ha en arbetsformalia som lever upp till fackförbundens och i slutändan Arbetsmiljöverkets krav, inget snack om det. Vi får med öppna ögon se vad vi ska göra, men det ska poängteras att ingen av anmärkningarna som Unionen hade handlade om personen Joel (Sandborgs)och hans ledarskap, utan det var formalia och mycket sådana saker.