Helsingborgs IF testar 25-årig anfallare

Helsingborgs IF har tappat Andri Runar Bjarnason och Rasmus Jönsson under sommaren och förstärkt anfallet genom att värva in Alhaji Gero från Östersunds FK. Nu tittar klubben på ytterligare en eventuell anfallsförstärkning.

Klubben meddelar på sin hemsida att man kommer att ha den 25-årige ghananska anfallaren Fatawa Safiu hos sig den närmsta tiden. Han kommer också att medverka i U21-matchen mot Östers IF.

Safiu har tidigare representerat bland annat Portland Timbers andralag och Silkeborgs reservlag.