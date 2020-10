Helsingborgs kris fortsätter - förlorade mot Örebro: "Inga positiva känslor"

Helsingborgs IF reste till Örebro och tog sig an Örebro SK i en match där viktiga poäng stod på spel. Nordin Gerzic fick ta emot en inramad tröja med nummer 300 inför matchen, detta efter att ha spelat 300 matcher i klubben - och han skulle få fira med en seger.

Det var Örebro som skulle hota direkt. Deniz Hümmet fick en studsande boll utanför straffområdet och testade på volley. Träffen blev bra med HIF-målvakten Alexander Nilsson gjorde en riktigt bra räddning och det var fortsatt 0-0.

I den 13:e minuten var det dags. Kevin Wright slog in ett inlägg som hittade fram till Nahir Besara på bortre som hittade in med bollen tillbaka framför mål, och där dök Rasmus Karjalainen upp och petade in bollen till 1-0 Örebro.

HIF:s kris fortsatte, ungeär tio minuter senare skulle Örebro sätta 2-0. David Seger hittade fram till Nahir Besara som satt 2-0-målet. Men inte många minuter senare skulle HIF reducera. Anthony van den Hurk fick bollen i straffområdet på pass av Adam Eriksson och gjorde inga misstag. Reducerat 1-2.

Den första halvleken slutade 2-1 till Örebro.

Andra halvlek blev betydligt mer sömnig än den första. Helsingborg försökte jaga en kvittering med kom inte till de riktigt farliga målchanserna. I stället var det Örebro som skulle göra nästa mål och utöka sin ledning. Nahir Besara stegade upp vid straffpunkten och gjorde inga misstag. Hans andra mål i matchen.

Helsingborg skulle reducera på frispark genom Max Svensson, men de hann inte göra flera mål och matchen slutade 3-2. Vilket betyder att HIF fortsatt är på kvalplats i den allsvenska tabellen. 22 poäng har de, bara två fler än Falkenberg och Kalmar.

Startelvor:

Örebro SK: Jansson - Ali, Hjertstrand, Larsen, Wright - Gall, Gerzic, Besara, Seger - Hümmet, Karjalainen

Helsingborgs IF: Nilsson - J Ceesay, Figueroa, K Ceesay, Eriksson - Hendriksson Olsen, Abubakari, Diskerud - Timossi Andersson, van den Hurk, Svensson