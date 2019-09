Helsingborgs stora steg mot nytt allsvenskt kontrakt - vann mot AFC Eskilstuna

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

HELSINGBORG. Helsingborgs IF missade flera stora chanser mot AFC Eskilstuna, bland annat ett öppet mål, ett rent läge rakt framför mål, och hade även en stolpträff. Trots alla missar vann de med 2-1 och har fem poäng ner till kvalplats.

- Vi kontrollerar större delar av matchen, säger Olof Mellberg till C More.