Helsingborgs tunga avbräck inför Skånederbyt: "Inte tänkt så långt"

Helsingborgs IF stod för en storstilad insats när man besegrade IFK Göteborg med 3-1 på Gamla Ullevi. Amar Muhsin inledde målskyttet sent i den första halvleken, innan Blåvitt kvitterade strax därefter. Innan paus fick Rasmus Wiedesheim-Paul in 1-2, och på tilläggstid fastställde Wilhelm Loeper slutresultatet.

Men tidigt i matchen blev högerbacken Phillip Rejnhold tilldelad en varning, vilket gör att han missar nästa helgs Skånederby hemma mot Malmö FF.

- Vi har inte tänkt så långt, men man vet att avstängningar kommer att ske under en säsong. Vi får fokusera på de som vi har tillgängliga, de kommer göra det bra för oss i nästa match, säger Alvaro Santos efter matchen.

I truppen var inte Benjamin Acquah ens med, och under matchen tvingades mittbacksgeneralen Thomas Rogne utgå. Santos om duons status inför derbyt:

- Acquah har ett knä som är svullet. Vi hoppas att han kan träna nästa träning. Thomas hade kramp i vänster vad, men det ska inte vara några jätteproblem. Det är vad jag kan säga just nu.

Segern kan alltså ha varit en dyrköpt sådan, men de tre poängen kom minst sagt lägligt för Helsingborg. Nu tar man sig nämligen upp på en kvalplats i tabellen, och passerar Degerfors som ramlar ner på nedflyttningsplats med åtta omgångar kvar att spela. Kampen om nytt allsvenskt kontrakt fortsätter alltså för HIF.

- Helt ärligt så funderar jag inte så jättemycket över det. Vi får vara glada över det som hände för en halvtimme sedan, spelarna får vara glada i dag. Men det är klart att segern blir ett plus för alla. De får en känsla av att de kan klara av nytt kontrakt. Det är det viktigaste. Vi har skador och avstängningar till nästa match, men just nu är det bara glädje över det här, säger Alvaro Santos.