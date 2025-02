Henriksson om vinterns transferrykten: "Varit tydlig med vad jag vill"

Axel Henriksson var en av Gais viktigaste spelare under fjolårets comeback i allsvenskan. På 26 spelade matcher stod mittfältskuggen för elva poäng när Grönsvart slutade på en succéartad sjätteplats.

Men under lördagens cuppremiär mot Örebro SK väntas Henriksson inte finnas med på planen. 22-åringen har dragits med både sjukdom och en höftskada under vintern, vilket har hållit honom borta från spel under samtliga träningsmatcher.

På torsdagens träning fanns han med ute på Valhalla IP, men deltog inte i några spelövningar.

- Jag tror inte att det blir något spel (på lördag), säger Henriksson till Fotbollskanalen.

Hur långt bort är du från spel?

- Jag vet inte faktiskt. Jag får börja med att kunna träna fullt, sen får vi kolla på det. Det är svårt att säga. Det är tråkigt, men det är vad det är.

Henrikssons fjolårssuccé har samtidigt lett till intresse från utländska klubbar - där bland annat Raków Częstochowa har visat intresse. Expressen rapporterade nyligen att polackerna jobbar hårt på en lösning innan deras transferdeadline den 22 februari.

- Det är kul att man har gjort det så pass bra att det finns intresse, säger han om vinterns rykten om honom.

Har det varit konkret med en flytt under vintern?

- Bud har det varit, så det har väl varit ganska konkret.

Hur har samtalen med Gais gått?

- De har väl varit tydliga med vad de vill och jag har varit tydlig med vad jag vill.

Vad vill du?

- Jag kan inte säga mer än så tror jag.

När Fotbollskanalen pratade med Gais tekniske direktör, Magnus Sköldmark, en stund tidigare förklarade han att han räknar med att behålla truppen som den är bortsett från ett par eventuella utlåningar på spelare som behöver mer speltid.

När Henriksson får höra det svarar han kort igen:

- Det var väl den tydligheten som jag pratade om från deras sida.

Axel Henriksson berättar sedan om sina tankar om en eventuell flytt den här vintern.

- Någonstans som fotbollsspelare måste man kapitalisera när man har gjort det bra. Framför allt i min position där jag har haft tre säsonger på seniornivå där jag bara har varit skadefri under en av dem (2024).

- Någonstans måste man se till sin historik och utnyttja när man är het på marknaden. För fotbollen är så pass kortsiktig och så pass mycket en färskvara.

När han sedan får frågan om vad han drömmer om med karriären stannar han till och tänker ett par sekunder.

- Jag har resonerat mycket om det där under vintern. Antingen vill man ha pengar, eller så vill man bli stor i en klubb och betyda mycket för fansen eller så vill man bli så bra som möjligt.

- Jag har kommit fram till att jag vill maximera min potential och bli så bra som möjligt, samtidigt som jag så klart vill betyda mycket för supportrar och försöka bidra till deras vardag. De två delarna framför allt, sen kommer pengarna på sikt om man blir bättre. Det är så jag har resonerat, där kärnan är att jag ska ta ett steg där jag känner att jag kan fortsätta att utveckla min fotboll.

Gais ställs mot Örebro SK på Bravida arena i lördagens cuppremiär. Matchen startar klockan 15.15 och visas i TV4 Play.