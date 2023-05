Høgmo rasar - efter Christiansens tackling: "Solklart rött"

BK Häcken och Malmö FF kryssade under söndagen på Eleda Stadion i allsvenskan. Under matchen kom Anders Christiansen in tufft i en duell med Samuel Gustafson, men slapp undan ett rött kort. Det får Häcken-tränaren Per Mathias Høgmo att rasa efteråt.

- Det är solklart rött kort, det är solklart rött kort, han gick rätt på ankeln på honom. Om vi släpper undan det där tar vi bort kreativiteten från bra fotbollsspelare. Det är en skandal. Rött kort, rätt ut, säger tränaren till Discovery+.

Under presskonferensen utvecklar han sina tankar.

- Det är inget gränsfall, eller en gråzon. Den ska domaren ta, säger tränaren.

Samuel Gustafson menar i sin tur att det gjorde ont.

- Jag har inte sett tv-bilderna, så det är svårt så, men jag upplevde den som rätt stygg. Den var rätt högt upp på benet och det gjorde ont. Jag hoppas inte att det var avsiktligt, då jag upplevde den som rätt ful. Om det var rött kort eller inte - det vet jag inte, säger han i mixade zonen efter matchen.

Christiansen vill i sin tur inte prata så mycket om situationen, och om det borde varit ett rött kort för honom.

- Det var en duell, som kanske inte var helt okej, men jag försökte inte skada honom, säger han till Discovery+.

Dansken upplever vidare att det i svensk tv pratas mer om honom, än med honom.

- Jag tycker att det är orättvist att det blir mer prat om saker som inte stämmer, säger han och fortsätter:

- Ni pratar om att jag har mitt eget regelverk, ni pratar om att jag faller enkelt, ni pratar om att jag får för enkla straffar. Om du tittar på matchen i dag så blev det gult och frispark till höger och vänster. Ibland var de enkla, och ibland var de rättvisa, men ni pratar hela tiden om det på ett negativt sätt. I stället för att prata med mig, så pratar ni om mig. Jag tycker att man kan göra det på ett annat sätt. Det är typiskt svenskt.

MFF-tränaren Henrik Rydström tar Christiansen i försvar.

- Jag tycker att han får oförtjänt lite. Det var ett reportage här om domarna, där de till och med pratade om Anders i halvtid, att han skulle försöka med saker. Alla offensiva spelare - Samuel Gustafson, eller vilken offensiv spelare som helst - lär sig att de måste förstärka ibland. För annars får de inget. Jag tycker att domarna generellt är svaga på att skydda de offensiva spelarna - och Anders är verkligen en av dem. Jag skulle säga att han får för lite, sedan såg jag inte situationen med Gustafson. Jag är mot alla situationer som kan skada motståndarna. Anders har också lärt sig att han måste skydda sig själv många gånger, när domaren inte hjälper till tillräckligt mycket, säger MFF-tränaren.

MFF toppar tabellen med sex poäng ner till Häcken på andra plats i allsvenskan.