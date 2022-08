Hien uppges klar för utlandsflytt - i affär värd 40 miljoner: "Det är alldeles för lite"

I fjol var Isak Hien utlånad till Vasalunds IF i superettan. I år har mittbacken tagit allsvenskan med storm, och satt ett stort avtryck på bara 17 allsvenska framträdanden. Succén har lett till ett massivt intresse från utlandet, där flera klubbar i bland annat Serie A uppgetts visa konkret intresse.

Under gårdagen rapporterade transferexperten Nicoló Shira att Hien är överens med italienska Hellas Verona om sina personliga villkor - och att en överenskommelse med Djurgården är nära.

Övergångssumman väntas landa på motsvarande 40 miljoner svenska kronor. Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf menar dock att den bör ligga betydligt högre.

- Det är alldeles för lite. Det kommer de (köpande klubb) få tillbaka tiodubbelt (400 miljoner kronor) inom en snar framtid, säger Lagerlöf och menar samtidigt att han hoppas att Hien inte gjort sin sista match i Blåränderna.

Efter 2-2-mötet mot Varberg uttalade sig också Hien själv om ryktena som florerar:

- Jag är inte klar för något lag än. Ingenting är klart, säger Hien.

Är du väldigt nära Hellas Verona?

- Svårt att säga. Ingenting är klart och mycket kan hända i fotboll. Det har varit många klubbar intresserade och Djurgården är också en part som ska vara nöjd. Mitt enkla svar är: “Ingenting är klart.” säger 23-åringen och tillägger:

- Men det är aktuellt.

Tidigare har Torino rapporterats vara närmast att knyta till sig Hien.

- Det är rent medialt. Inget lag är ute ur leken.

Håller du med Lagerlöf om att du är värd mer än 40 miljoner?



- Det blir svårt för mig att spekulera om min egen övergångssumma och vad jag är värd. Det är mycket som spelar in, det är inte bara spelaren i sig som sätter ett värde. Det blir ju ofta så att nivån man spelar på också sätter ett värde. Det är mycket som spelar in, så det blir svårt att sätta ett värde på sig själv.

De flesta utländska fönstren, däribland det italienska, stänger vid kommande månadsskifte, det vill säga om knappt två veckor. Innan dess väntar returmöte borta mot cypriotiska APOEL i kvalet till Europa Conference League.

Tror du att du kommer lämna innan fönstret stänger?

- Ja, det skulle jag tro. Men ingenting är klart, så allt kan hända i fotboll.

- Jag ska med till Cypern. Det är spikat, säger Isak Hien.

