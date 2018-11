HIF-backen kan lämna - har fått bud från allsvensk konkurrent: "Ett bra alternativ"

Calle Johansson var given som mittback i Helsingborg under våren. Bortsett från mötet med J-Södra, då han var avstängd, startade 24-åringen samtliga matcher fram till VM-uppehållet. Men efter VM kom en viss Andreas Granqvist in i HIF-laget. Johansson blev då förpassad till bänken, och under hösten blev det endast två inhopp.

Nu går kontraktet med Helsingborg ut. Framtiden i klubben är nu oviss för Johansson, som varit där under hela sin seniorkarriär.

- Diskussionen med HIF har väl inte varit så utvecklad precis. Båda har väl sagt att vi inte vill stänga några dörrar. Dels från min sida eftersom jag trivs så bra i klubben och har spelat i många år här. Det känns som min moderklubb. Så jag har väl inte stängt någon dörr. Och inte HIF heller. De vet om hur min situation sett ut med att jag inte spelat så mycket under hösten. Och för mig är det väldigt viktigt med speltid nu. Det är väl så snacket har gått, säger Johansson till Fotbollskanalen.

Enligt HD så har en allsvensk klubb kommit med ett bud på mittbacken.

- Ja, det stämmer, säger Johansson själv.

Vilken är klubben?

- Det är ingenting jag vill säga.

Är det ett alternativ som känns lockande?

- Det kan vara ett bra alternativ, absolut. Det är väl det här man får avgöra vad som är bäst. Det kan vara bra att testa en ny miljö, när man har varit så länge i samma klubb. Det är väl så mina tankar är just nu.

Johansson har dock inte bråttom med att få klart för sig var han spelar nästa säsong.

- Jag känner ingen stress. Det får ta den tid det tar, det är ändå ganska lång tid kvar. Jag känner ingen stress alls, men samtidigt är det ju skönt att få det klart så snart som möjligt så att man vet vart man ska vara nästa säsong.

Med tanke på din situation under hösten och att HIF nu gått upp i allsvenskan, känns det som att det kan bli ännu svårare att ta en plats till nästa säsong?

- Så är det ju. Det är klart att det är en nivå till. Men samtidigt så har jag spelat i allsvenskan förut också. Men det är en till nivå för klubben. Det är lite upp till HIF också vad de känner att de vill ha för spelare.

Du har haft rutinerade killar framför dig, har du ändå kunnat få ut något av det och kunnat lära av dem har under hösten?

- Det är klart att vi har många duktiga spelare i laget, som man kan lära av. Det har varit bra träningar och det är ett jäkligt härligt lag. Man har såklart kunnat utvecklas på träningarna också, men samtidigt är det matcher man utvecklas mest av och det man vill spela.